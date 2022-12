¿Carolina Jaume aún envía indirectas a Allan Zenck? Aquí el contundente mensaje de la presentadora

Carolina Jaume, es un rostro que se niega a abandonar las tablas de la polémica, el ex rostro de Ecuavisa constantemente se mantiene en el ojo de los medios y de los programas de farándula, debido los desniveles amorosos y personales que suelen acompañarla en cada escenario de su vida.

Particularmente, este 2022 ha sido trascendental para la también actriz, puesto que ha tenido que hacer frente a muchas aristas emocionalmente fuertes para ella, entre estas, el enfrentamiento en los juzgados con su ex pareja Allan Zenck, con quien se ha batido como nunca para obtener la custodia y pensión de su hijo.

Y aunque los señalamientos entre los ex esposos han sido uno más fuerte que el otro, tal parece que Carolina Jaume, aún no logra olvidar a quien fue alguna vez el amor de su vida, puesto que cada vez que puede, la ahora conductora del espacio digital ´Las Huecas´ publica historias en su cuenta de Instagram, que dejan a más de uno con la interrogante de si ¿Aún no olvida a Allan Zenck?

Captura de historia de Instagram de Carolina Jaume

Una de las más recientes publicaciones recoge un contundente mensaje. “Nunca digas te amo sino te importa, nunca hables de sentimientos si ellos no existen, nunca toques una vida si no quieres romper un corazón, nunca mires los ojos de alguien que no quieres ver llorar por tu culpa”,

Para nadie es un secreto que la relación entre el empresario y Carolina Jaume, terminó de la peor manera, luego que él rehiciera su vida con la modelo venezolana Gabriela Guerrero, y rompiera entonces con el matrimonio que llevaba con la artista ecuatoriana.

Desde entonces, la ex presentadora de ´En Contacto´ no ha vuelto a anunciar ninguna relación, solo ha habido presunción de amores, pero hasta hora ninguno confirmado, lo que hace pensar ¿si Carolina Jaume aún siente algo por Allan Zenck?