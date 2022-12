Anahi dio una gran lección a quienes se burlaron de su cuerpo: famosos que ha enfrentado

Anahi es una de las estrellas más queridas del espectáculo y es que no sólo ha conqustado al público mexicano con su gran carisma sino que también ha llegado a ser reconocida en Centro y Sudamérica, así como en Asia y Europa.

Sin embargo, con la fama siempre vendrán quienes critiquen y la cantante ha sido blanco de crueles comentarios sobre su físico.

Esto es especialmente delicado ya que ella ha sido muy abierta sobre los trastornos alimenticios que padeció cuando estaba en el punto más importante de su carrera. La cantante incluso sufrió un infarto derivado de su enfermedad. Su corazón se detuvo ocho segundos.

La noche del 13 de diciembre, durante la final de la quinta temporada de La Más Draga, Anahí dio uno de los mensajes más poderosos sobre dejar de opinar de los cuerpos ajenos.

La cantante fue una de las invitadas especiales y aprovechó para confrontar a Maca Carriedo, conductora del reality show, por haberse burlado de sus problemas alimenticios.

“Ya sé que te caigo medio gorda, pero no abuses”, expreso Anahí al pasar al escenario pero la conductora reaccionó con incomodidad: “no digas eso, yo te quiero mucho”.

“Eso déjalo para Twitter, aquí no”, agregó la cantante, provocando las risas del público. Carriedo, evidentemente nerviosa respondió: “nunca, yo te amo; es más, ven al centro y da tu crítica”.

El comentario de Anahí viene de que entre 2010 y 2017 ‘La Maca’ hizo algunos comentarios sobre ella, todos enfocados en su físico. Algunos de estos fueron: “Por que Dios es así? Porque hizo anoréxica a Anahí y no a su hermana?? De ahí salen 20 Anahi’s”. “Espero que no vomites tu pastelitooo nena”. “Sospecho que @esnach13 está resentido con Anahí x q no le ha pasado el tip pa volverse anoréxico”.

Tras lo ocurrido en La Más Draga, Carriedo publicó una nota en sus redes sociales en donde ofreció una “sincera disculpa”, destacando que “se equivocó”.

Cosas que pasan por andar de hater sin sentido . Esto es para ti @Anahi https://t.co/1d2md6iGrT pic.twitter.com/GlaBxWw0v2 — Maca Carriedo (@maca_online) December 15, 2022

“Querida Anahí: Hace años definitivamente fui parte del problema en redes sociales siendo un troll más. Un buen momento para reflexionar cómo se puede decir algo sin pensar en las implicaciones que puede tener. Cómo dijo Umberto Eco: “las redes sociales le dan derecho de hablar a legiones de idiotas” y eso fui. Desde aquí te ofrezco una sincera disculpa por lo ocurrido hace años que está muy lejos de lo que soy y lo que pienso en el 2022. Un abrazo”, se lee en la nota de Maca

En su momento, Omar Chaparro también se disculpó con Anahí

Luego de que en 2021 Anahí publicara en su perfil un video en el que denunció el acoso que vivió por parte de la prensa mientras lidiaba con trastornos alimenticios, el comediante entendió que tenía que disculparse con ella por haber sido parte del problema.

“Muchas veces a mí me tocaba defenderme de los mismos programas de la empresa en la que yo trabajaba”, así es como empieza el video.

Te vas poniendo el caparazón porque hay que ver cómo defenderse. Muchas veces a mí me tocaba defenderme de los mismos programas de la empresa en la que yo trabajaba. Eso era como que ‘cómo’, ¿qué no es mi casa aquí? Y a veces no era tanto” — Anahi

Ay ... 🥺. Bueno , lo q me pone feliz es q en estos tiempos las cosas han cambiado mucho. Y eso es porque cada vez más las mujeres nos cuidamos y unimos. Ya no es tan fácil q pase algo así. 💖🙌🏻🥰 https://t.co/ylsmguhZnV — Anahi (@Anahi) March 25, 2021

“Querida Anahi te ofrezco una disculpa por lastimarte con alguna de mis bromas o personajes que hice hace 16 años, no sabía realmente por todo lo que estabas pasando. Me da mucho gusto ver la gran mujer en la que te has convertido, te mando un abrazo muy grande”, publicó el comediante.

Por supuesto, la intención de la cantante nunca ha sido alimentar el odio sino que la sociedad realmente aprenda que nadie tiene derecho a opinar sobre los cuerpos ajenos, pues nunca saben el impacto detrás de las palabras.

No importa el tiempo , recibir estas palabras es un hermoso abrazo a mi corazón. Gracias Omar. 💖 https://t.co/1E8rreEwKv — Anahi (@Anahi) March 25, 2021

Del mismo modo, el periodista Jorge Ugalde, quien también llegó a hacer comentarios crueles sobre ella, publicó una disculpa que ella aceptó.