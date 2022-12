¿Se quedó? Amber Heard no habría sido removida ni reemplazada de Aquaman 2

No existe mala publicidad, dicta un dicho popular. Y de eso sabe mucho Amber Heard. La actriz tuvo un año durísimo en la corte de la opinión pública, luego del estrepitoso juicio con su ex esposo Johnny Depp. Ante tanto revuelo y pese a haber perdido el duelo legal, la actriz fue de las figuras más nombradas y buscadas en Google en este 2023.

Con esto en mente, se ha revelado en nuevos reportes que Heard sigue manteniendo su rol en la venidera Aquaman and the Lost Kingdom, pese al amplio rechazo del público de que la mujer conservara su papel de Mera, el interés amoroso del Aquaman de Jason Momoa.

Mera solo será herida y saldrá de escena

Ahora, de acuerdo con Geekosity, Heard continúa en Aquaman and the Lost Kingdom, y una proyección de prueba lo habría confirmado. Según el citado medio, el youtuber Syl Abdul ha informado que las escenas de Heard en la película son bastante relevantes y, por ende, la cinta no funcionará si se elimina al personaje. Además de esto, reemplazarla, como había surgido un rumor con Emilia Clarke, tampoco resulta factible, ya que representaría un mayor gasto. Según Abdul, Mera sólo es herida y desaparece de escena por al menos un tercio del filme.

Aunque haber mantenido a la actriz en la película podría causar problemas o algún rechazo por parte de los fans, parece que ni siquiera es un verdadero problema para la franquicia que ahora está bajo el mando de James Gunn y Peter Safran, luego de que a finales de octubre se anunciara que se harían cargo de DC Studios, la nueva división a cargo de las adaptaciones de DC Comics en el cine, la televisión y los videojuegos.

Gunn y Safran tienen una visión diferente a lo que se ha hecho antes, y según reportes de fuentes confiables como The Hollywood Reporter, el universo cinematográfico de DC, ahora llamado DC Universe, podría ser reiniciado. De hecho, ya este parece haber sido el caso tras lo ocurrido con la Mujer Maravilla 3, que fue cancelada de forma definitiva.

Otros rumores aún no confirmados son que, debido a los nuevos planes de Gunn y Safran, también se cancelarán las secuelas de El Hombre de Acero y Black Adam, así como un cameo de Henry Cavill en The Flash.