‘Pinocho’: Guillermo del Toro nos enseña a valorar en vida a nuestros seres queridos

Existen una gran cantidad de versiones del cuento clásico de Pinocho que han sido adaptadas al cine, sin embargo, Guillermo del Toro ha entregado una verdadera obra de arte a los fans.

Y es que el director mexicano no sólo buscó hacer otra adaptación de la historia sino que hizo toda una reimaginación llena de corazón.

Pinocho de Guillermo del Toro podría ser una de las versiones más filosóficas, oscuras y reflexivas que se ha hecho de la obra de Carlo Collodi, autor original del cuento de 1883.

Desde introducir metafóricamente el concepto del fascismo hasta plasmar la forma en la que la vida y la muerte coexisten, la cinta deja grandes lecciones para todos.

A pesar de lo complicado que puede sonar, del Toro siempre se ha caracterizado por inyectar una buena dosis de inocencia en todo momento.

Es así como el director puede plantear con gran crudeza y a la vez belleza, el hecho de que todos los seres vivos morimos algún día.

Nadie quiere hablar de la muerte. Nadie quiere pensar que eventualmente nuestros seres queridos morirán. Sin embargo, del Toro muestra tal cual cómo Pinocho muere una y otra vez debido a su condición de marioneta fantástica; y cómo se va quedando solo ante la partida de Geppetto, Sebastian J. Grillo y Sprezzatura el Mono.

El director perdió a su madre un día antes del estreno pero lejos de dar un paso atrás, la homenajeó al recordar que finalmente la cinta en la que tanto trabajó estaba lista para ser vista por el mundo.

Fue durante la premier de la película en el Festival de Cine de Londres que recordó el importante papel que su madre tuvo en la carrera de su hijo y en la historia del cine mexicano, donde fue conocida como Guadalupe del Toro.

“Mi madre acaba de fallecer. Esto era muy especial para ella y para mí. Esta no es sólo la primera vez que ustedes verán la película; es la primera vez que ella la verá con nosotros”, comentó.

Reflexionando sobre la pérdida, Del Toro dijo a LA Times:

“La idea que tengo de la muerte en verdad no es fatalista, sino vitalista. Es fácil para un mexicano decirlo y darle sentido. Hay un poema de Jaime Sabines que dice: “Toda mi vida escuché una voz susurrándome bajito al oído: ‘Vive, vive, vive’. ‘Fue la muerte.’ Entiendo que mi madre vivió muchos, muchos años y murió solo una vez. Y realmente creo que este Pinocho representa toda nuestra vida juntos. No quiero definirla por el hecho de que se haya ido. Me gusta pensar que este Pinocho simboliza el hecho de que ella estuvo aquí. Hay algo muy apropiadamente estimulante en eso”.