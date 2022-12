“Él me mandó el pack”: estos son los secretos que Carolina Jaume reveló sobre ‘El poder del amor’

Carolina Jaume volvió para tomarse las redes sociales. La reconocida presentadora de televisión reveló verdades ocultas del reality show de ‘El poder del amor’. Frente a ella estaba una cómplice, Nathalie Carvajal, quien también fue participante de la producción. Las dos revelaron los secretos más oscuros que se dieron en Turquía.

Las polémicas salieron a la luz en medio del programa digital de Jonathan Estrada, “Locos x Ayudar. Las Huecas”, donde las dos personajes de Ecuavisa dijeron de todo un poco.

“¡Nathalie Carvajal! No solo tuviste ‘cuchiplancheo’ con Fredo, sino que tuviste un encuentro cercano con el marido de tu compañera de cuarto. (...) Te comiste a alguien con la misma nacionalidad de tu compañera de cuarto”, le dijo Jaume a Carvajal.

Asimismo, Nathalie arremetió contra la rubia y le dijo: “Es verdad que cuando llegaste a ‘El Poder del Amor’ te querías comer a Hernán del Pozo Pozo”, a lo que Carolina respondió: “No es verdad yo me quería comer a otro. Hernán del Pozo quería comerme a mí y yo no estoy para criar muchachos. Él me mando el pack. No era feo el pack”.

Esas fueron las primeras imágenes que se filtraron de toda la entrevista que está a horas de estrenarse en el cana de Estrada, donde varias personalidades ya ha sido invitadas.

El episodio del canal de YouTube está titulado como “Nathalie vs. Carolina Jaume en el Hueco”. Ambas participaron en el reality show, donde varias polémicas se dieron, como también varios roses sentimentales.