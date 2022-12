Drew Barrymore confiesa no dar regalos a sus hijas en Navidad: la razón dividió opiniones

Aunque hay una manera tradicional de festejar la Navidad, la fiesta no se celebra igual en todas las familias porque cada persona puede tener un enfoque distinto. Tal es el caso de Drew Barrymore.

A diferencia de muchos padres, la actriz no se apresura a comprar regalos para sus hijas, Olive y Frankie, en la temporada navideña porque no acostumbra a obsequiarles presentes el 25 de diciembre.

En su lugar, Barrymore prefiere regalarles viajes familiares y experiencias a las pequeñas que tuvo con su exesposo, Will Kopelman, quienes tienen 10 y 8 años de edad, respectivamente.

La estrella de 47 años hizo la revelación en una entrevista con Entertainment Tonight, en donde además explicó su motivo para no dar regalos a sus niñas en Navidad, como manda la tradición.

“Siempre las llevo de viaje cada Navidad. No les doy regalos, que creo que a su edad no les encantan, pero les digo: ‘Creo que recordaremos el lugar y las fotos y la experiencia (...)’”, expuso.

En la plática, la intérprete enfatizó que sus hijas “reciben muchas cosas durante todo el año”, por lo que no es “como una mamá extraña, estricta y fría que dice: “¡No recibes ningún regalo!”.

“Siento que un regalo mejor sería un recuerdo de vida. Prefiero invertir en eso que en una casa de muñecas o algo así. Todo se equilibra y está bien”, manifestó.

La única vez que Drew les dio regalos de Navidad a sus hijas fue hace dos años cuando no podían viajar a causa de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

“Estoy bien si me salto esto. Esto apesta”, recordó que pensó entonces; en especial, porque con su regalo en forma de viajes, sus herederas “no se quejan de que no les gusta lo que reciben”.

Asimismo, la protagonista de Como si fuera la primera vez expresó estar muy feliz con su plan para celebrar las Navidades con su pequeña familia. “Me alegro de hacer lo que hago”, sentenció.

Sin embargo, pese a estar orgullosa de su tradición navideña, la luminaria afirmó esforzarse para no quedarse “atrapada” en una rutina cada Navidad que se vuelva agobiante.

Drew Barrymore divide las redes sociales por no dar obsequios a sus hijas en Navidad

Las declaraciones de Drew Barrymore sobre su manera de celebrar la Navidad con sus hijas rápidamente desataron un debate en redes sociales, en donde los usuarios quedaron divididos.

Y es que así como hubo quienes aplaudieron su forma de pensar, también hubo quienes la llamaron “insípida” y la criticaron duramente por “robarles la ilusión” de la fecha a sus pequeñas.

“Muchas veces se invierte en juguetes, ellos juegan unos días y en enero se les olvida”, comentó una persona en Instagram que apoya el punto de vista de la presentadora de The Drew Barrymore Show.

“Buena iniciativa. No solo es comprar juguetes y que jueguen solos. También es compartir con los hijos. Son los momentos que recordarán. Lo material va y viene”, dijo otro a favor.

Mientras, un tercero en apoyo a la artista comentó: “¡Estoy de acuerdo! Durante el año se les compra siempre algo pero los viajes en familia no tienen precio”.

“Les compro algunos regalos a mis hijos adolescentes, pero estoy de acuerdo con la alegría de una experiencia compartida. Como familia, fuimos a un concierto el viernes pasado y creo que recordaremos esa noche más que el día de Navidad”, compartió un último usuario de su lado.

Por su parte, en el lado de los reprobaron su filosofía alejada de la tradición, un internauta opinó: “No privaría a mis hijos de la alegría de los regalos de Navidad por una experiencia. ¿Reciben otros regalos a lo largo del año? Bueno, estoy seguro de que también obtienen otras experiencias en el año”.

Un segundo usuario en contra comentó: “Dejénlas disfrutar de ser niñas sin tratar de darles una lección sobre la Navidad. Mi mamá fue exagerada con los regalos de Navidad. Nos encantó, pero lo que recuerdo ahora es la diversión que pasamos juntos. Recibir regalos no hace que los recuerdos o el tiempo que pasamos juntos sean menos”.

Asimismo, hubo quienes expresaron sus hipótesis sobre el por qué detrás de esta singular tradición de Barrymore. “Quizás al perder su infancia siendo una actriz niña no puede generar para sus hijos algo que no vivió y no disfrutó”, concluyó un fan.

De igual forma, la confesión de Drew Barrymore desató también otros comentarios reflexivos y algunos otros de tono más burlesco en la plataforma social.

“La gente con dinero vive en otra realidad... Lo dice como una enseñanza y es un privilegio”; “Lo que cada uno haga, si lo hace feliz y no le falta a nadie, bomba”; “Obvio, si tienen de todo cuando quieren, ¿qué les va a regalar?”; “Pienso igual que ella, pero solo me alcanza para el regalito”; son otras opiniones.