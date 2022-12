Carolina Jaume le exige a Poncho Quintero que le diga de frente lo que piensa: El ‘hacker’ opinó que ella solo usa a ‘Rayo’ Vizcarra para dar celos

Carolina Jaume llegó al set de ‘Los Hackers de la Farándula’ directo a tener una conversación en privado con Poncho Quintero. A la presentadora de televisión le cayó de mal gusto el comentario que hizo el panelista sobre su relación con ‘Rayo’ Vizcarra.

El pasado 9 de diciembre, en el programa de farándula mencionaron una posible relación entre Vizcarra y Jaume, sin embargo, ella se pronunció diciendo que tenían más de un mes sin hablar. Ante esto, Poncho dijo que, para él, entre la presentadora y ‘Rayo’ “no había sentimientos” y solo se usaban como pañuelo de lágrimas para dar celos a Allan Zenck.

“Yo creo que la verdad, ellos nunca han tenido nada. Ha sido el paño de lágrimas en un viaje a una isla del caribe para restregárselo a su ex esposo, se pierden un rato y ya está. Yo nunca he visto sentimientos, nunca la he visto enamorada ni a ella, ni a él. Esto es un gusto físico. Cada vez que se quieren ver se encuentran tres horitas y ya, se desaparecen”, fueron las palabras que utilizó Poncho.