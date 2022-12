Así han cambiado los Volturi a 10 años del final de ‘Crepúsculo’ (Caius está más guapo)

Ninguna gran historia para la gran pantalla está completa sin algunos antagonistas tan memorables como sus entrañables héroes. La serie cinematográfica Crepúsculo no es la excepción a la regla.

A lo largo de las cinco películas de la saga de romance y fantasía, basada en las novelas de Stephanie Meyer, los protagonistas Bella Swan y Edward Cullen enfrentaron varios adversarios.

No obstante, entre todos estos, ninguno fue más memorable y también amenazante para la pareja principal como los Volturi, el aquelarre vampírico más grande, poderoso y equivalente a la realeza.

En la ficción, el clan de vampiros con más de 3000 años son introducidos en Luna Nueva (2009) y se conoce que son quienes dictan y velan por el cumplimiento de las leyes para preservar su especie.

A partir de entonces, el grupo radicado en Volterra, Italia, que se encarga de que la existencia de los vampiros se mantenga secreta, siguen teniendo una gran presencia hasta el final de la saga.

Al igual que la mayoría de los personajes principales, los Volturi se despidieron de las pantallas con el estreno de Amanecer (parte 2) en 2012. Desde ese momento, ha pasado poco más de 10 años.

El antes y después de los Volturi de Crepúsculo

En este tiempo, los actores detrás de los Volturi han cambiado. Por esto, a continuación, te mostramos el antes y después de los integrantes principales del temido clan en la saga Crepúsculo.

Michael Sheen – Aro

El actor británico se grabó en la mente de todos como Aro, el carismático y refinado pero oscuro y amenazante líder principal del clan de los Vulturi, quien tiene el don de la telepatía táctil.

Ahora, el galán tiene 53 años, luce distinto a su rol y sigue brillando en el medio artístico, en donde es una respetada figura. La serie Good Omens (2019–2023) es su más reciente proyecto.

Michael Sheen dio vida a Aro en la saga 'Crepúsculo' | Summit Entertainment / Instagram

Jamie Campbell Bower – Caius (Cayo)

El histrión inglés logró darle otro impulso importante a su carrera dando vida a Caius, uno de los tres líderes del clan, quien destaca por no poseer ningún poder aunque sí un innegable atractivo.

Hoy, tiene 34 años, está más guapo y se encuentra en el mejor momento de su carrera. De hecho, es uno de los actores de 2022 por su actuación de Vecna en la cuarta temporada de Stranger Things.

Jamie Campbell Bower dio vida a Caius en la saga 'Crepúsculo' | Summit Entertainment / Instagram

Christopher Heyerdahl – Marcus (Marco)

El intérprete dejó su huella en el público en la piel del taciturno Marcus, el otro cabecilla del clan Volturi. En su caso, tiene el poder de percibir los lazos existentes entre las personas.

En la actualidad, Heyerdahl tiene 58 años, una imagen bastante diferente y continúa actuando. Viking (2022) y Corner Office (2022) son las últimas películas en las que ha trabajado.

Dakota Fanning – Jane

La actriz ya era bastante conocida cuando se unió a la saga de Crepúsculo como la perversa Jane, un miembro de la guardia de los Volturi con la capacidad de torturar creando ilusiones de dolor.

Actualmente, Fanning tiene 28 años, no ha cambiado nada y está vigente en el mundo de la actuación. Las series Ripley (2022) y The First Lady (2022) son sus más recientes producciones.

Dakota Fanning dio vida a Jane en la saga 'Crepúsculo' | Summit Entertainment / Instagram

Cameron Bright – Alec

El histrión se encargó de darle vida a Alec, el hermano gemelo de Jane, quien tiene la habilidad de bloquear los sentidos de las personas. Al presente, Bright tiene 29 años y no actúa desde 2018.

A juzgar por sus posts en Instagram, red que no actualiza desde 2020, estuvo trabajando tras cámaras en proyectos indie. En Twitter, se presenta como actor, streamer y creador de contenido.

Cameron Bright dio vida a Alec en la saga 'Crepúsculo' | Summit Entertainment / YouTube

Charlie Bewley – Demetri

El actor británico se dio a conocer dando vida a Demetri, un rastreador de los Volturi. Al presente, tiene 41 años y continúa actuando. Su último rol lo encarnó en la película Her Obsession (2022).

Charlie Bewley dio vida a Demetri en la saga 'Crepúsculo' | Summit Entertainment / Instagram

Daniel Cudmore – Félix

El artista canadiense personificó a Félix, un vampiro sin ningún don especial, pero con gran potencial físico. Hoy en día, tiene 41 años y una sólida carrera en el mundo del espectáculo.

La película Corrective Measures (2022) y las series Kung Fu (2022) y Superman and Lois (2021-2022) son las más recientes producciones en las que ha participado como actor.