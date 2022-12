Anuel AA incluye a su hijo y a Yalin en su nuevo videoclip

Anuel AA estrenó el nuevo videoclip de su tema “Monstruo”. En el trabajo audiovisual aparecen su pequeño hijo Pablo Anuel, de nueve años, y su esposa Yailin ‘La más Viral’, con lo que sorprendió al público.

“Ya salió el visual de Monstruo, pero no hay na´ de Monstruo en la sonrisa de Pablo y Adrián. La familia es el mejor regalo de la vida que Dios nos dio”, escribió el cantante este martes en su cuenta de Instagram con la publicación del videoclip.

A 24 horas de su lanzamiento, el tema ya tiene un millón de reproducciones como parte de su álbum “Las Leyendas Nunca Mueren 2″.

En el videoclip están, no solo están su hijo y su esposa, sino otros familiares. Se ven juntos durante el cumpleaños 30 de Anuel. También hay partes de Yailin acompañándolo en sus diversas giras. La cantante además se ve sentada acomodando ropita de bebé, ya que está embarazada del trapero. Esperan una niña.

Su hijo Pablo Anuel aparece en los primeros 30 segundos. Hay imágenes de ambos jugando baloncesto, de su papá acariciándolo y en su cumpleaños.

En el tema, el artista tira varias perlas a sus exs, de quienes dicen le fallaron.

Parte de la letra de “Monstruo” dice: “Salí de la reunión con la disquera y me quemaste toa’ las Jordan, yo rompí toa’ tus cartera. Me pillaste la mano con la puerta ‘e la nevera y me dijiste: “Mamabicho, haz lo que tú quiera’, pero tú me fallaste primero, ¿No te acuerda’?. Ya aprendí que nuestro amor es como la guerra. Fácil de empezar, pero difícil detenerla”.

Gustos y críticas

El videoclip tiene muy buenas críticas, pero también hay detractores que rechazan el pronunciamiento de Anuel contra sus exs.

“Que gran pieza merece un premio, apoyemos para más música como esta”, “las parejas del pasado no deben importar, más que la actual y ser mejores y evolucionar para bien, muy bonito mensaje la canción quizás muchos no entenderán”, “muy linda canción, tiene mucho sentimiento y es muy limpia... El vídeo quedó brutal, esa Yailin es tan bella parece una muñeca, cuídala porque hacen linda pareja”.

Y precisamente, una de las críticas negativas que se espera es la de Astrid Cuevas, madre de su hijo Pablo. Ya es conocido que la mujer le reclamó por usar al niño para “marketing”.

Ante esto, en Instagram alguien le escribió “ahora entiendo a Astrid cuando dice que utilizas a tu hijo para marketing. No lo vas a ver y cuando lo llegas a ver es para hacer un videoclip. De verdad que si estás mal Anuel”.