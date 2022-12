¿Recuerdas la serie de Batman de los 60? Así luce el actor que interpretaba a Robin en la actualidad

Así hayas visto o no la exitosa serie de televisión de Batman de los años 60, es probable que sepas tararear la canción que la acompañaba, pues la producción emitida entre 1966 y 1968 se convirtió en todo un símbolo de la cultura pop mundial, pero más de 50 años después de su estreno ¿Qué pasó con Robin?

La serie estaba protagonizada por el icónico actor Adam West en el papel del caballero de la noche, el cual se diferencia enormemente de sus versiones modernas más serias, pues la serie de los 60 era mucho más cómica y para niños, pero West no estaba solo en la pantalla, pues lo acompañaba Burt Ward dándole vida a Robin, el chico maravilla.

Así se ve en la actualidad Burt Ward, el actor que le daba vida a Robin en los 60

Con tan solo 19 años, el nativo de Los Angeles, California consiguió el papel que lo lanzaría a la fama mundial y cuya interpretación fue sumamente aclamada por la forma en la que le dio vida al personaje como un calco de las páginas del cómic con su actitud y apariencia.

Durante su juventud, un jovencito Ward se consagró como acróbata además de dedicarse a la práctica del taekwondo, lo que acabaron convirtiéndolo en la elección perfecta para interpretar a Robin, personaje al cual también le dio vida en la película basada en la serie.

Actualmente, Ward tiene 77 años de edad y sigue siendo reconocido en la calle por los más adultos, pues si bien su delgada y ágil figura se convirtió en la de un anciano con unos kilos de más, el cariño que le tienen los fans nunca se ha disminuido.

La curiosa carrera de Burt Ward

En su libro autobiográfico “Boy Wonder. My life in tights”, Ward comentó cómo los productores de la serie le hicieron someterse a un tratamiento para conseguir la “eterna juventud” y así poder seguir interpretando el papel de un niño a pesar del paso de los años, lo cual afectó su salud.

Por suerte para Ward, todo volvió a la normalidad luego de acabada la serie y pudo tener una vida sana, la cual dedicó a vivir de su imagen de Robin, pues no quiso extender su trabajo como actor mucho más, quedándose como el chico maravilla por siempre.