¿Quién es la “Maléfica” de MasterChef Ecuador?

En esta temporada de MasterChef Ecuador se ha visto de todo. Algo que ha estado muy predominante son los grupos y personas que se llevan bien y los que no. Y algunos de los participantes han coincido en que una de ellas tiene una personalidad competitiva y controladora; dicho por sus propios compañeros. Al punto en que ya hasta la apodaron la “Maléfica” del reality.

Se trata de Alexandra Torres, de 46 años, diseñadora oriunda de Santo Domingo de los Tsáchilas. Aunque es una destacada cocinera, con grandes capacidades, técnicas, sabores y creatividad, no todos se llevan bien con ella. Solo sus amigas de cuarto, Sol y Victoria a quienes apodaron al inicio como “las divinas”.

Torres es una de las competidoras más imponentes y que le gusta que las cosas se hacen como ella dice. Aunque siempre se ha llevado puros elogios del jurado, su personalidad de líder hace que no agrade a muchos.

Su pareja en el reciente reto de la caja misteriosa fue con Cynthia, que no le gusta cocinar con carne. Es un poco más relajada, fresh y solitaria. Hizo verdadero match culinario porque también se ha caracterizado por ser muy creativa e igualmente se llevado aplausos en varias ocasiones.

Cuando fue pareja de reto con Alexander, Alexandra plasmó únicamente sus ideas y se hizo lo que ella quiso. Obviamente salieron victoriosos y hasta el jurado le dijo que si su compañero pudo al menos tener opinión.

En los retos de campo ha predominado por la forma en que ha tomado las riendas del equipo. Estuvo con Fernando (eliminado) y pese a que el exchico Combate era el capitán, Alexandra le dijo todo lo que debía hacer.

No sirvió de mucho porque no ganaron. De hecho, otros integrantes del cuadro naranja se quejaron que Fernando no se paró firme y se dejó llevar por todo lo que Alexandra le decía.

Mientras que en el primer reto de campo, Alexandra estuvo en el equipo verde con Johanna. Todo iba a bien hasta que llegó un momento de tensión que hasta tomó el delantal dorado y le quitó la capitanía. El equipo no lo tomó muy bien, decían que ella lo quería “aruinar”. Esta opción dorada se usa para robar la capitanía a sus compañeros.

Definitivamente a Alexandra le cuesta un poco trabajar en equipo y se molesta cuando no se hacen las cosas a su manera.

#MasterChefEcuador | Alexandra no soportó que las cosas no se hagan a su manera. pic.twitter.com/29Y12lZrPc — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 3, 2022

Bautizada “Maléfica”

En el reciente reto de la caja misteriosa le bautizaron por el nombre de la película protagonizada por Angelina Jolie. “Me da un poco de miedo Alexandra”, dijo Cynthia cuando le fue designada Alexandra como pareja. “A mi también”, dijo Jorge Rausch y se incorporaron al unísono Carolina Sánchez e Irene González.