Natti Natasha cumplió años y este fue el imponente regalo de su esposo Raphy Pina, desde la cárcel

Cuando se quiere de verdad no hay barreras ni fronteras, así lo dejó demostrado el empresario Raphy Pina, quien pese a estar pagando cárcel, le robó el aliento y hasta le sacó lágrimas de emoción a su esposa, la cantante Natti Natasha, tras darle un impactante regalo por su cumpleaños número 36.

La intérprete de ´Sin Pijama´ se fue hasta la prisión de Carolina del norte, en Estados Unidos, para pasar al menos dos horas de su nueva vuelta al sol, con su esposo y padre de su hija, Raphy Pina. La cantante dominicana compartió un emotivo video por medio de su cuenta en Instagram, de lo que su sorpresa de cumpleaños y el lujoso detalle causó revuelo en las redes sociales.

La artista recibió nada más y nada menos que una Mercedes Benz G-Wagon. En la filmación difundida por Natti Natasha, se puede ver como la cantante habla por teléfono entre lagrimas con su esposo, quien la guía hasta donde está su regalo. Una caja gigante, cubierta por un gran lazo rojo.

“Lejos, pero aquí .Nunca dejas de sorprenderme, nunca dejas de ser tú. Nunca dejas de hacerme sentir la mujer más feliz del mundo. Pase mi cumple contigo, y esas dos horas fueron la mejor celebración porque nos olvidamos de todo. Mi mejor amigo, mi media mitad. Buscaste los mejores cómplices porque no sospeché nada, y eso 👀 que me las llevo todas lol. GRACIAS porque sé que no te quedaban muchos minutos y aun así te quedaste conmigo pa llorar contigo de la felicidad”, es parte del texto que recoge el copy que acompaña el video de la dominicana.

El productor musical se encuentra pagando una sentencia de tres años y cinco meses, desde el pasado 24 de mayo, por el delito de posesión ilegal de armas de fuego, desde entonces, él y Natti Natasha han tenido que hacer frente al agravante de estar separados.