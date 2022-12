Luisa Fernanda W se une a la tendencia anime de las redes y usuarios quedan sorprendidos con su belleza

Los influencers siempre están innovando y creando nuevos retos o “challenge” en las redes sociales, por eso, en las últimas semanas se ha viralizado que los usuarios alteren sus fotos para parecer animas y Luisa Fernanda W no se escapó de esta tendencia.

La creadora de contenido no quiso pasar desapercibido este reto y colocó varias imágenes en su cuenta de Instagram, acompañadas del mensaje “Yo, en un mundo de realidad virtual”. Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer y más de un usuario aseguro que Luisa “con lo que sea se ve sexy”.

“¿Existe alguna foto dónde te veas mal? Mamacita”, “ay no igualita que sexy y hermosa me encanta Lu”, “En todas eres igualita me encantó saludos desde el cauca”, “Dios hasta virtual te ves deliciosa, ese Pipe si come bien Bueno ja, ja, ja”, “Entre más hijos tienes mejor te pones cosita, me encantas”, “En este y en otro mundo eres bella!”, “En todos los mundos siempre linda”, “Tú en este mundo o en cualquier mundo eres hermosa”, “Me Quedo Con Todaaaas”, fueron algunos de los comentarios que sus más fieles fanáticos le dejaron en la galería de fotos.

Hasta el momento, el post en menos de 24 horas de su publicación ya tiene más de 79 mil ‘me gusta’ y supera los 300 mensajes.

A sus 29 años, Luisa Fernanda W ya ha construido todo un emporio en diferentes plataformas y, al mismo tiempo, una familia junto al cantante Pipe Bueno. En la actualidad, la pareja tiene dos hijos, Máximo, que nació en octubre 2020 llamado, y Domenic, quien llegó al mundo el pasado 27 de octubre por medio de una cesárea.