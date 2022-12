El sueño de Brasil: Pep Guardiola y los rumores que lo rodean para dirigir a la Canarinha

La Selección de Brasil se quedó sin director técnico, luego de la eliminación del equipo en la Copa del Mundo de Qatar 2022, en donde fueron derrotados por Croacia.

Adenor Leonardo Bacchi, mejor conocido como “Tite”, decidió hacerse a un lado, ya que consideró un fracaso su derrota en los Cuartos de Final.

Brasil busca estratega

Y es que, la Canariha quería cosechar un titulo más del Mundial, pero el conjunto croata los sorprendió y los eliminó del certamen.

“Tite” dirigió al conjunto carioca desde junio de 2016, pero sólo pudo cosechar un trofeo internacional, la Copa América de 2109, ya que perdió la última Final del certamen ante Argentina en 2021.

Varios jugadores agradecieron al timonel, en especial Neymar, quien lo consideró un padre futbolístico, pues cree que es uno de los estrategas que lo ha hecho madurar como jugador.

🚨𝗚𝗨𝗔𝗥𝗗𝗜𝗢𝗟𝗔, 𝗗𝗘𝗦𝗘𝗢 𝗗𝗘 𝗕𝗥𝗔𝗦𝗜𝗟 𝗬 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗨𝗡𝗜𝗗𝗢𝗦 🚨



Tras el fracaso de los cariocas en Qatar 2022, en Brasil ya sueñan con buscar a Pep Guardiola como su próximo DT, mientras que en EUA, también se habla de que podrían sondearlo. IMAGÍNENSE. pic.twitter.com/J7zdUJjpHo — La Banca MX ⚽ (@LaBanca_MX_) December 12, 2022

“Te conocía como entrenador y sabía que eres muy bueno, pero como persona eres mucho mejor. Me conociste y sabes quién soy y eso es lo que me importa. Vengo aquí para agradecerte por todo, todas las enseñanzas que nos has dado. Siempre serás uno de los mejores entrenadores que he tenido o tendré, siempre te levantar”, señaló el delantero del Paris Saint Germain.

Sueñan con Guardiola

La Confederación Brasileña de Fútbol está trabajando a marchas forzadas para conseguir un nuevo estratega, que llegue en sustitución de “Tite”.

Varios nombres han salido a la luz, pero, de momento, son dos los candidatos que tienen en la mira el cuadro carioca.

El hombre ideal es Pep Guardiola, el sueño que la Selección de Brasil espera lograr, de cara al siguiente ciclo mundialista.

¡SERÍA UN BOMBAZO! 🇧🇷



Según Sport, Pep Guardiola es una de las opciones para dirigir a Brasil pic.twitter.com/T7JAnWj8te — Analistas (@SomosAnalistas_) December 11, 2022

El estratega español es uno de los hombres más prestigiosos en el orbe, por lo que su estilo es el más atractivo para la Canarinha.

Incluso, Ronaldo, delantero histórico de Brasil, señaló que en el pasado ya hubo negociaciones con él, pero no se llegó a un acuerdo, aunque no descarta que Pep pueda dirigir a los cariocas en un futuro.

“Hubo interés en Guardiola, se discutió con el cuerpo técnico, pero él prefirió renovar su contrato con el City. Quizás sería difícil que la CBF llegara a un acuerdo, es el entrenador mejor pagado del mundo”, detalló “El Fenómeno”.