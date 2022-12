Dayanara Peralta se pronuncia ante las críticas de Paulina Aguirre sobre su presencia en los Latin Grammy 2022

Dayanara Peralta se pronunció tras los comentarios que realizó Paulina Aguirre sobre su paso por la alfombra roja de los Latin Grammy. La artista dijo que “lo que a Ecuador le falta es dejar de hacernos críticas entre nosotros “.

El comentario que realizó Paulina Aguirre, se dio durante una entrevista, semanas después de los Latin Grammy y, en ella dijo que “todo el mundo tiene derecho a desfilar, no es un mérito eso... si me preguntas un mérito es hacer música”.

Luego de esto, Dieter Hoffmann abordó a Dayanara en la Teletón 2022, para consultar su opinión sobre estas declaraciones y, la joven de 26 años aseguró que no deseaba opinar al respecto y solo podía hablar desde su experiencia y, agradecer por cada oportunidad que se le presenta.

“Yo prefiero no opinar. Yo lo que puedo decir es que estoy agradecida con las oportunidades que me van pasando poco a poco, espero que en algún momento se pueda dar esa oportunidad, de estar nominada, de poder presentar alguna categoría”, dijo Dayanara.

También expresó que muchos artistas que van iniciando o están construyendo su camino como ella, consideran importante poder asistir a una alfombra roja “es algo muy lindo, muy especial”. Reafirmó que prefería no opinar sobre la polémica con Paulina Aguirre e hizo énfasis en que apoya y aplaude los esfuerzos de cada artista del país.

“Yo te puedo decir que a mi como ecuatoriana me encantaría que más adelante no seamos ni dos, ni tres ecuatorianos, si no ser muchos más, porque eso es lo que nos falta en Ecuador, quizás dejar de hacernos entre nosotros críticas, si no apoyar, empujar el talento ecuatoriano”, sentenció la cantante.