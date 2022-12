Carolina Jaume habló de su relación actual con su ex Douglas Bastidas, tras publicación del polémico libro de sus intimidades

Si hay algo que la ex presentadora de televisión, Carolina Jaume, ha cosechado en su vida, es amor, y con ello, también una gran cantidad de historias que poco ha poco han pasado a ser anécdotas en su libro de vivencias personales.

Y haciendo mención de historias y libros, sale a relucir uno de los personajes más polémicos en la vida amorosa de la nueva youtuber, su ex esposo Douglas Bastidas, quien hace tan solo unos años, luego de su separación con Carolina Jaume, se dedicó a escribir un libro titulado “Dime si me recuerdas”, un proyecto que llevó a la ex pareja a enfrentarse incluso aún después de separados.

El recuento de las 250 páginas que el cantautor decidió sacar a la luz, y que logró llegar a las estanterías pese a la media cautelar impuesta por Carolina Jaume, habla no solo de la vida personal de su autor, sino también de quienes fueron parte de ella, incluyendo a la también modelo, sin embargo, tras el conflicto de intereses vividos en aquel momento, la ex presentadora de Ecuavisa aseguró recientemente para el programa ´Los Hackers de la farándula´, que sabe que es ella quien debe disculparse.

“Quien tiene que perdonarme es él a mí, más que nada hicimos las pases, sobre todo con su novia, en su momento cuando yo estaba casada, él sacó un libro y contó parte de nuestra intimidad como pareja, lo cual me asustó mucho, a mi ex esposo no le hizo mucha gracia, me amenazó y se fue en contra de él, que puedo hacer yo, pero ya quedó ese asunto resuelto entre los dos”, aseguró Carolina Jaume.

Por su parte el escritor aseguró que lo importante es que el libro salió, al tiempo que explicó que nunca existió una enemistad con quien fue su amor. “Nunca nos hemos peleado tampoco, no es que somos hermanitos, pero no hay mala onda”.

Y para cerrar, el vínculo de ex parejas, la actual novia de Douglas, Gabriela Cuevas, agregó que el cantautor nunca llegó a tener contacto con Carolina en ese momento, “habló conmigo”.