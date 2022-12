Así ha sido la polémica entre Alejandra Sánchez y Betty Mata: Esto fue lo último que dijo ´La Suka´

Estar en pantallas exige abrirse camino, hacer amistades y perderlas, enfrentar el poder de las redes y de las pronunciaciones, en la que muchas veces, el titular va por el nombre del mismo presentador. En los últimos días, la polémica se ha visto servida a la carta, entre la presentadora Alejandra Sánchez ´La Suka´ y la productora Betty Mata.

Ambas representantes de los medios y de las cámaras, se han visto enfrentadas, señalándose la una a la otra por medio de las redes sociales. Recientemente, fue ´La Suka´ quien no escatimó en palabras, para dirigirse a la productora del programa ´En Contacto´, a quien acusó de “escudarse en su religión”, para luego “denigrar al prójimo”.

“Había muchas personas tras cámaras que me quería ver mal, Betty Mata, que no tengo vergüenza en nombrarla y decirla, como lo anuncié en mis redes sociales, publicando uno de sus chats, donde ella se sentía afectada por uno de mis comentarios, donde yo nombraba que existe mucha gente que se da golpes en el pecho y va a la iglesia los domingos, me supo dar la información de que va los días miércoles y jueves también, yo creo que eso está peor, porque en la iglesia no te enseñan ese tipo de situaciones a denigrar al prójimo (...) la señora Betty Mata se está escudando mucho en su religión, demasiado, y eso no está bien”, aseguró la Suka durante el programa ´Viva las mañanas´.

La también modelo hizo su pronunciación, luego de exhibir por medio de su cuenta en Instagram, un intercambio de mensajes con Betty Mata, donde la misma le anunciaba bendiciones, deseo que ´La Suka´ desmintió, pues dijo “usted no me desea lo mejor porque usted siempre ha tratado de dañar mi corazón”.

Hay que destacar, que el enfrentamiento devengó, luego de la parodia que tuvo lugar en ´En Contacto´ hacia el ex rostro de ´De Boca en Boca´ Silvana Torres.