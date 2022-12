Alejandra Jaramillo ´La invicta´ de ´Siéntese quien pueda´: Esto opinan sus compañeros al respecto

“La peso pesado”, “Alejandra terminator Jaramillo” “la Indestructible”, esos son solo algunos de los calificativos y apodos que recibe Alejandra Jaramillo, por parte de sus compañeros de set, tras su envidiable, e inquebrantable racha de 0 eliminaciones, del reality estadounidense ´Siéntese quien pueda´.

La popular ´Caramelo´ se corona hasta ahora como ´Invicta´ del espacio de entretenimiento en que cada semana sale castigado un panelista, debiendo entonces abandonar su participación en el programa, mientras consigue una exclusiva, para poder volver así a tomar su asiento en el set.

Todos, absolutamente todos los compañeros de la ecuatoriana han sido nominados y han tenido que marcharse en busca de un reportaje que les permita volver, sin embargo, la ´Caramelo´ solo ha sido nominada una vez, y fue por parte de los mismos panelistas, quienes coincidieron en votos, para intentar castigar por primera vez a Alejandra, un objetivo que no logró su cometido, puesto que el público salvó a la panelista.

En relación a este escenario que ya se ha vuelto inclusive jocoso dentro del programa, sus compañeros dieron sus reacciones sobre ello:

“Hay que cambiarle el nombre de Alejandra Jaramillo, en vez de ser la caramelito es Alejandra Terminator Jaramillo”, aseguró Lucho Borrego, por su parte Vanessa Arias dijo, “esa mujer es imparable, es indestructible”.

“A parte de que no la botan, gana los retos de inmunidad”, agregó Karla Gómez. Asimismo, Alex Rodríguez aseguró que en las redes sociales, serían los mismos ecuatorianos quienes piden su nominación para darle la oportunidad de traer una exclusiva.

Por su parte, Alejandra explicó que ella centra todo su esfuerzo en los retos de inmunidad, puesto que es una manera de demostrar su talento al público. “Por eso es que yo me esfuerzo tanto en los retos, porque de alguna manera es la forma en la que yo puedo hacer que el público vea mi trabajo, mi creatividad, como armo un reportaje, porque los retos son 100% elaborados por cada uno de nosotros, entonces me encanta que me ha tocado actuar, me ha tocado hacer entrevistas, es como mi manera de traer una exclusiva”, dijo.

Hasta el momento, Alejandra se mantiene firme, inamovible de la silla que ocupa en el reality de farándula.