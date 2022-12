Kate Winslet demostró que se puede ser sexy a los 40 años y enlistó las ventajas de envejecer

La semana pasada, Kate Winslet deslumbró en la alfombra de la premier de la secuela de Avatar, con un vestido que acentuaba su figura en un tono grisáceo con pedrería, lentejuelas y tirantes tipo halter, firmada por Badgley Mischka.

Esta prenda la había usado hace siete años y lo que resultó verdaderamente increíble es la belleza y porte con la que el vestido seguía exaltando sus atributos, como si el tiempo no hubiera pasado por ella. En 2015, Kate Winslet utilizó el vestido para asistir al Festival de Cine de Toronto, donde también sucedería el estreno de ‘The Dressmaker’, dirigida por Jocelyn Moorhouse.

De esta manera, Winslet se suma a la lista de celebridades preocupadas por el medio ambiente, que reutilizan sus looks como una forma de buscar causar menos impacto ambiental a través de prendas que aún pueden ser servibles. Esta prenda se encuentra disponible para rentar en la web Rent the Runway a un costo de $179 dólares.

Kate Winslet demuestra que la edad solo es un número

Muchas mujeres suelen sentirse inseguras respecto a su edad y la verdad es que la presión social no ayuda en lo absoluto. En un mundo donde las mujeres son constantemente bombardeadas de imágenes que muestran la ‘figura perfecta’, la ‘piel perfecta’ y demás exigencias donde muchas desgastan toda su vida en conseguirlo.

Kate Winslet sabe que esto es un problema que acecha a las mujeres y se une a la lista de celebridades que ayuda a otras mujeres a sentirse orgullosas de su edad sin temor al que dirán, además demuestra que la belleza no se pierde por un número. ”La felicidad no se trata de cómo te ves”.

Las lecciones de amor propio de Kate Winslet que todas las mujeres deben escuchar

La edad no define nuestra belleza, así que deja de atormentarte por ello y comienza a vivir una vida plena, los cuerpos perfectos no existen, pero la felicidad de vivir los momentos de la vida sí, no te pierdas de eso, intentando complacer a una sociedad que exige cosas completamente irreales.

Hollywood y el envejecimiento

Como sabemos, envejecer puede representar un problema para las actrices de Hollywood, pues muchas de ellas dejan de ser contratadas para ser suplantadas por unas mucho más jóvenes.

La actriz mostró su postura respecto a esto y sobre esa tendencia en la que mujeres intentan ser como su estrella favorita en un a entrevista con Vogue, la actriz declaró: “Quiero decirle a cualquier mujer que esté tratando de emular un look de Hollywood: es un mito. Honestamente, es un mito. Para mí, el secreto para envejecer a cualquier edad, en Hollywood o no, es aceptar quién eres y aceptar que no podemos luchar contra el cambio”.

Su participación en la campaña de L’Oreal ‘Lessons of Love’

A sus 47 años, la actriz ha demostrado que se puede vivir segura y plena sin importar la edad, tanto que a principios de este año, participó en la campaña de L’Oreal París: Lessons of Love, en la que se deshizo de su maquillaje como una forma de arrancar esa máscara y dejar al descubierto su verdadera belleza.

Kate Winslet enlista las ventajas de envejecer

La actriz mencionó que las mujeres se vuelven poderosas, decididas, más sexys y creen más en sí mismas, buscando un crecimiento personal, son mucho más libres de expresar con libertad sus pensamientos, entre otras cosas, así lo platicó a Woman’s Hour en la BBC: