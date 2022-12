Fan sube al escenario a bailar con Bad Bunny y revela a qué huele el cantante: “Me llevé la decepción”

Una fan que se volvió viral a través de las redes sociales subió al escenario a bailar con Bad Bunny durante un concierto que realizó el artista en la ciudad mexicana de Monterrey. Al respecto, la joven contó a través de un video en TikTok cómo fue la experiencia y sorprendió con una revelación.

¿A qué huele Bad Bunny?

En el registro, la joven relató cómo fue qué el intérprete de “Moscow Mule” la eligió para que subiera al escenario.

En ese sentido, cuando el artista estaba buscando entre la multitud a asistentes para que compartieran con él, su novio la subió en sus hombros para que el cantante la viera.

“Me sube a sus hombros y justo cuando volteo hacia enfrente y veo a Bad Bunny y me dice ‘tú súbete’”, expresó.

Tras esto, afirmó que “me bajo emocionada pero pensé que no iba a llegar porque la gente no me dejaba pasar; ya cuando me cruzo me dice el guardia ‘no puedes pasar el celular, déjaselo a tus amigos o con quien vengas’, pero mi novio estaba muy adentro y un chavo me dice ‘yo te lo cuido’, y se lo dejé con la confianza del mundo y la verdad se portó muy bien, se esperó, me regresó el celular y hasta me grabó”.

Y entre medio de las preguntas que le hicieron sobre la experiencia, decidió responder una consulta en particular: ¿A qué huele Bad Bunny?

“Me extiende la mano Benito, sus manos están bien suavecitas, yo creo que el wey no hace nada, y me da la vuelta y yo no sé dar la vuelta para ese lado, todo mundo lo vio, lo notó, y dije ya perdí mi oportunidad de bailar chido y pues no, todo salió bien”, partió diciendo.

“Después de eso, dije, no lo abracé y luego ya él nos abrazó y yo lo olí de la chamarra, porque yo también quería saber a qué olía, me llevé un poquito la decepción, porque no olía a nada, no olía ni a sudor, no olía a perfume, yo realmente no le sentí un olor o no olí nada, la otra chava dice que olía hermoso, pero yo no sentí un olor”, concluyó.