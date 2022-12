Adele confiesa que está de nuevo en terapia de salud mental

La famosa cantante Adele confesó que nuevamente está en terapia de salud mental con un consejero, luego de que su última ronda la ayudara a procesar el divorcio con su ex esposo Simon Konecki, de quien se separó en 2019.

“Empecé a recibir terapia nuevamente porque pasé algunos años sin ella. Necesitaba empezar”, reveló la artista, según publicó Hollywoodlife.

Así lo dio a conocer a la audiencia de “Weekends with Adele” el pasado sábado durante una presentación en The Colosseum en Caesar’s Palace, donde dijo que durante su proceso de divorcio tenía cinco sesiones al día, algo que nunca había expresado antes.

Adele se sinceró con su público y sentada frente al piano afirmó que “antes, obviamente, cuando estaba pasando por mi divorcio, básicamente tenía cinco sesiones de terapia al día, pero dejé de hacerme responsable de mi propio comportamiento y de las cosas que diría”.

¿El motivo de las actuales terapias?

Según Hollywoodlife, Adele expuso que está yendo a terapias porque quiere asegurarse de dar “todo” en el escenario.

“Pero ahora lo estoy haciendo porque solo quiero asegurarme de recargarme todas las semanas para asegurarme de poder darte todo. Y toda mi sesión de terapia esta semana fue muy interesante, se trataba de estos programas”, contó.

El medio reseñó que la artista se puso a llorar y confesó que sufre de miedo escénico severo.

Destacó lo importante que es para ella escribir canciones, pero explicó que le cuesta hacer presentaciones en vivo debido al miedo escénico.

“Siempre me emociono tanto, me encanta hacer música, pero hay algo acerca de tocar en vivo que en realidad me aterroriza y me llena de pavor”, dijo la cantautora británica, según el referido portal.

Explicó que por eso no es una gran artista de gira.

“Lo hice la última vez para demostrar que podía hacerlo. Pero esta experiencia de estar en una habitación de este tamaño, creo que podría ser un artista en vivo por el resto de mi vida”.

La ganadora del Grammy y del Emmy se encuentra actualmente en una relación amorosa con Rich Paul, un agente deportivo, fundador de Klutch Sports Group.

A mediados de este año, la artista admitió que está enamorada “como nunca”, que está en planes de boda y que quiere tener más hijos.

Fan de Argentina y de Messi

A pesar de ser británica, este fin de semana, Adele se declaró fan de la selección de Argentina en el Mundial de Fútbol Qatar 2022.

“Gracias a dios que pasaron los penales, te amo Argentina”, dijo la cantante cuando argentinos le pedían autógrafos.

Agregó “te amo Messi”.