Aprendió a amar su cuerpo y ahora triunfa como modelo ‘plus size’: la historia de Megan Carole

La modelo de talla grande Megan Carole ha logrado convertirse en toda una sensación en las redes sociales al exponer su figura sin filtros junto a lecciones de amor propio, confianza y aceptación.

La creadora de contenido y actriz nacida en Oxfordshire, Inglaterra, acumula más de 120 mil seguidores en Instagram a los que ha inspirado a amar sus cuerpos tanto como ella ama el suyo.

Sin embargo, la embajadora del body positive no siempre ha abrazado su silueta curvy. Antes de esto, la joven pasó años odiando su cuerpo y probando dieta tras dieta para adelgazar.

Te puede interesar: Abuela de 92 años triunfa como ‘influencer’: inspira con su estilo y su actitud positiva

El cambio en su vida comenzó justo a finales del año 2019, cuando se hartó de comparar su cuerpo con el de otras mujeres y tomó la decisión de empezar a querer su físico como era.

“Ya había tenido suficiente de odiar mi cuerpo. Estaba en mi tercer año de la escuela de teatro y hasta ese momento, no podría decirte la última vez que no estuve a dieta”, dijo en una reciente entrevista a Fabulous, la revista del diario The Sun.

“Solía seguir a todas las modelos de Victoria’s Secret, incluso las tenía como fondo de pantalla de mi teléfono, esa era mi motivación, así es como quería lucir”, contó. “Entonces simplemente dejé de seguirlas a todas y me di cuenta de que me estaba comparando constantemente”.

Tras un largo viaje, la influencer de 24 años aprendió a amar su cuerpo con todo: sus curvas, rollitos, estrías y más. Ahora, tiene la misión de motivar a otros a hacer lo mismo.

“Ahora tengo mucha más confianza en mi cuerpo. Puedo despertarme un día y sentirme súper, súper segura, pero también es más que he aprendido a aceptar mi cuerpo: este es mi cuerpo y es mi hogar por el resto de mi vida”, reflexionó.

“No voy a estar constantemente en guerra con mi cuerpo, tengo una vida, así que quiero vivirla al máximo, en lugar de solo hacerme bullying a mí misma. Soy una persona completamente diferente y pensar en eso ahora, es bastante abrumador”, aseveró.

Megan recordó que antes se avergonzaba tanto de su figura que, si iba de vacaciones, se “pondría una camiseta holgada, o usaría pantalones cortos para cubrir mis muslos”. Pero, dio un giro completo. “Puedo irme de vacaciones y no me importa cómo me veo”, afirmó.

El viaje de Megan Carole para aprender a amar su cuerpo que la llevó a triunfar como modelo

En medio del trayecto hacia su aceptación, la también vlogger decidió tomarse una foto en ropa interior “porque nunca había visto un cuerpo como el mío, que no hubiera sido editado o retocado con Photoshop”. Tras capturarla, eligió subirla a su perfil en Instagram.

“Publiqué la foto en Instagram y comenzó a volverse viral. También vino con muchos negativos, pero mi Instagram soy yo: sin filtro, directamente desde la cámara”, relató. “Había gente que decía que finalmente podían mirarse en el espejo después de ver mis publicaciones”.

Además de convertirse en una inspiración para otras mujeres, sus fotos en redes sociales la llevaron a comenzar una carrera en el modelaje plus size. Hasta la fecha, ha modelado para incontables marcas como Mark and Spencer, Lounge, MØLBY THE LABEL, Free People o Simply Be.

Gracias a su trabajo y sus publicaciones en redes, los seguidores de la guapa modelo inglesa comenzaron a aumentar en Instagram y en TikTok. Además, ha sido la estrella de artículos en los principales medios del Reino Unido y su nombre se ha hecho conocido más allá de Europa.

“Me emociona mucho porque he sido esa persona que necesitaba cuando era más joven y el hecho de que puedo tener conversaciones con cualquiera y les da un poco de esperanza o aliento para usar un vestido más ajustado o hacer algo que no habían hecho antes, es realmente increíble”, expresó.

“Si ocultamos nuestras imperfecciones, juega con la idea de que todos deberíamos ser suavizados, retocados y más pequeños. Ese es el ideal de belleza. Pero personalmente siento que eso ahora está cambiando y la gente está aceptando lo que tiene y lo está abrazando”, manifestó.

De igual forma, el mostrarse como es en redes sociales no solo mejoró su autoestima y la ayudó a comenzar su carrera en el mundo del modelaje, también favoreció sus relaciones personales.

“Publicar en Instagram me ayudó a sentirme más segura de mi cuerpo; incluso solo con las relaciones, la gente notó lo diferente que era porque comencé a amarme un poco más, así que tenía un poco más de amor para dar”, apuntó la graduada del London College of Music en 2020.

Los haters la tienen sin cuidado

Lamentablemente, Megan no solo ha ganado admiradores por su iniciativa de compartir contenido de amor propio y exponerse sin filtros. Y es que los haters en redes sociales no han dudado en acosarla desde el comienzo en sus publicaciones con comentarios nefastos.

Según contó al medio antes citado ha recibido incontables mensajes de odio que van desde decirle que “promueve la obesidad” hasta pedirle que atente contra su vida.

“Cuando tengo comentarios de personas que dicen que estoy promoviendo la obesidad, o que soy vil o comentando el emoji enfermo, solo pienso, lo que en tu día te ha dolido tanto, que necesitas pasar un unos segundos escribiendo algo tan horrible, a alguien que ni siquiera conoces”, dijo.

“Es agotador recibir constantemente mensajes desagradables sobre mi cuerpo, pero tengo que recordar que dice mucho más sobre ellos y lo inseguros que son como personas”, dijo. Además, ya no contesta estos mensajes aunque, en ocasiones, desea hacerlo.

“Ya no respondo, a veces realmente quiero, porque no quiero que tengan la última palabra, pero sé que soy la persona más grande por no responder. Me siento más en control de no responder porque sé que no obtienen la satisfacción de que muerda. Yo sé quién soy como persona…”, apuntó.

“Tienes que aceptarte a ti mismo, para luego comenzar a darte un poco de amor”

A pesar de la maldad en línea y el lado oscuro de las redes, Megan Carole se mantiene firme en su meta de ayudar a otros a aprender a amarse y está orgullosa de quién es y todo lo que ha logrado.

“Algo que he aprendido mucho en este viaje de amor propio sobre no odiarme a mí misma es que primero tienes que aceptarte a ti mismo, para luego comenzar a darte un poco de amor”, compartió la joven orgullosa de su talla 18 en el sistema de Reino Unido.

“No es una cosa de la noche a la mañana: no te despertarás un día y te amarás a ti mismo, sino que se trata más de aceptar y saber que esto es lo que tienes, esto es lo que eres y la apariencia y el físico en el exterior es completamente diferente a quien eres por dentro y eso es lo más importante”, enfatizó.

“Los cuerpos son fascinantes y estoy más interesado en lo que hace, en lugar de intentar que sea algo que no es. Es muy fácil decir ‘ama tu cuerpo’, pero tienes que implementarlo. Hay un poco de ‘finge hasta que lo logres’ (…)”, señaló.

Asimismo, Megan continuó: “Entonces sentirás el amor y la aceptación genuinos por ti mismo cuando lo obtengas. Pero tienes que hacer esos pequeños pasos primero”.

“No todos los días van a ser un buen día, vas a tener días en los que querrás dar diez pasos hacia atrás, pero debes saber que será mejor y que todo estará bien. La vida es demasiado corta”, sentenció.