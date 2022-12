¿Yuribeth Cornejo le cerró las puertas al amor? Ex de Jefferson Orejuela asegura que ya no se fijará en “chocolaticos”

El amor no ha vuelto a tocar la puerta de Yuribeth Cornejo y la modelo tampoco está preocupada por encontrarlo todavía. Desde que finalizó su relación con el futbolista Jefferson Orejuela se ha dedicado a su carrera y a vivir un día a la vez.

“No puedo seguir recibiendo carpetas, pero sí, siempre he creído en el amor y he estado feliz y contenta. Yo creo que cuando uno hace las cosas bien y de corazón todo se da”, le dijo Yuribeth a ‘Lazito’ en una entrevista para el programa matinal ‘En Contacto’.

La ex chica reality anunció en octubre de manera oficial, que había terminado con el futbolista y, aunque la vinculaban con Juan Miguel del Valle, también aclaró que solo eran rumores. Desde entonces, ha estado bajo perfil, dedicada a su carrera y proyectos personales, aunque no niega la posibilidad de volverse a enamorar si conoce a alguien especial.

Sin embargo, afirmó que probablemente no vuelva a ser un “chocolatico”. “A mí me gusta de todo un poco, pero por ahora creo que ya no. Me iré por otro lado, quien quita y no sea por allí que esté mi felicidad”, dijo Cornejo.

También añadió que para que un hombre conquiste su corazón, lo primordial es “que sea divertido, inteligente y que tenga muy buenos valores”, haciendo énfasis en que busca a una persona fiel y dedicada a la relación.

¿Qué sucedió con Jefferson Orejuela?

La noticia sobre su separación con Jefferson Orejuela la dio en octubre. En ese momento, Cornejo señaló que dar la noticia sobre su ruptura era algo que todos especulaban desde hace un tiempo, pero ella estaba esperando el tiempo prudente para hacerlo público y que todos sus seguidores estuvieran al tanto.

Así mismo, explicó que no tenía que dar detalles sobre lo que pasó, ni cuáles fueron los motivos que llevaron a su separación con el jugador de fútbol profesional.