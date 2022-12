Nick Carter de Backstreet Boys es acusado de abusar sexualmente de una menor

El integrante de la famosa banda Backstreet Boys, Nick Carter, ha sido acusado de abusar sexualmente de una menor de edad con autismo en 2001, según una nueva demanda y una conferencia de prensa realizada por la presunta víctima y su equipo de abogados este pasado 8 de diciembre (via Page Six).

Se trata de Shannon “Shay” Ruth, de 39 años, quien reveló en rueda de prensa sobre lo sucedido. Entre lágrimas, la mujer dijo que cuando tenía tan solo 17 años de edad, uno de los Backstreet Boys abusó de ella. “Los últimos 21 años han estado llenos de dolor, confusión, frustración, vergüenza y autolesiones que son el resultado directo de que Nick Carter me violó”, declaró Ruth.

El suceso se dio en 2001

De acuerdo con la demanda presentada el jueves y compartida por Page Six, el suceso ocurrió después de que la joven asistiera a un concierto de los Backstreet Boys en la ciudad de Tacoma, Washington, y Carter la invitara a subir al autobús después de verla en la fila de los autógrafos.

Según Ruth, el cantante la obligó a tomar una “bebida de color rojo” que él denominó “jugo VIP”, a pesar de que era menor de edad, y afirmó que ahora cree que era una mezcla de alcohol y jugo de arándano.

Además de esto, Carter le habría ordenado a la entonces adolescente que le practicara sexo oral mientras ella lloraba. Ruth también afirmó que el intérprete la llevó a una cama dentro del autobús, donde supuestamente continuó agrediéndola sexualmente. En la demanda, Ruth alega que contrajo VPH, una infección de transmisión sexual, después del incidente.

La joven, que es autista y vive con parálisis cerebral, añadió que nada le ha afectado como el abuso de Carter: “Después de violarme, recuerdo que me llamó ‘zorra retrasada’ y que me agarró y me dejó moretones en el brazo. Carter trató de asustarme para que me callara... era desagradable y amenazante”, dijo Ruth.

El abogado de Ruth, Mark J. Boskovich, sostuvo que el objetivo de la demanda es “impedir” que Carter “agreda a más adolescentes y mujeres” y hacerlo responsable de sus espantosos actos. “El hecho de que Nick Carter sea una celebridad no significa que esté exento de sus crímenes”, concluyó la víctima. Boskovich también dijo que “Nick Carter tiene un largo historial de abuso de mujeres” y confirmó que hay otras tres mujeres, quienes prefirieron guardar su anonimato, que denuncian haber sido violadas por Carter cuando eran menores de edad.