¿Carolina Jaume anda de amores con ‘Rayo’ Vizcarra? Esto es lo que dijo la presentadora sobre su situación sentimental

La vida de Carolina Jaume siempre está en el foco de los medios de comunicación ecuatorianos, sobre todo, si se trata de lo que sienta su corazón y si ya está dispuesta a darle la oportunidad a alguien que lo conquiste. La presentadora de televisión fue abordada por ‘Lazito’ para ‘Los Hackers de la Farándula’ ya que se rumora que está saliendo con ‘Arturo ‘Rayo’ Vizcarra, pero ella negó que eso sea cierto.

“Yo estoy sola, prefiero estar sola y me gustar estar sola. No voy a sufrir por nadie”, fueron las palabras de Carolina para Leonardo Quezada. Jaume aseguró que no está saliendo con Vizcarra en este momento y que si él se encuentran en una relación amorosa “deben preguntárselo a él directamente”.

Las respuestas de la también modelo dieron mucho que pensar, debido a que tomó una actitude seria cuando ‘Lazito’ le preguntó sobre una supuesta “chica de Macha que estaría siendo la piedra en el zapato” entre ella y ‘Rayo’.

“Mi vida personal, romántica me la he guardado mucho, por ejemplo, cuando hablaron del italiano no había nada que ver”, dijo Carolina y afirmó nuevamente que no está saliendo con Arturo. “Debes preguntarle a él sobre esa chica o con quien sale”.

Además, añadió que Vizcarra que es una persona a la que siempre va a querer “lo aprecio y lo estimo muchísimo y que él sea feliz con quién quiera serlo”.

“Yo prefiero estar sola y no quiere decir que desmerezca el cariño y todo el aprecio que le tenga a él y si él quiere darse una oportunidad con otras personas, que lo haga”, sentenció la actriz.

Las declaraciones de Jaume dejan en suspenso a la farándula y muchos se siguen preguntando ¿Cuándo se dará la oportunidad nuevamente de amar?