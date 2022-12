Pareja estaba en una piscina pública y se depilaron delante de todos: el video generó revuelo en redes

Una pareja se volvió viral a través de las redes sociales luego de ir a una piscina pública a buscar combatir contra el calor y las altas temperaturas. Sin embargo, llamaron la atención de todos y generaron revuelo, debido a un singular acto que realizaron ante la vista de todos los presentes.

¿Qué hizo la pareja?

“¿Sus tíos son así o nomás los míos?”, señaló en la descripción del video que compartió a través de TikTok, de acuerdo a lo consignado por TN.

En el registro, se observa a una pareja en donde el hombre sacó una máquina de afeitar y comenzó a rasurar a su esposa en la entrepierna.

El video se volvió viral en redes sociales y logró más de 10 millones de reproducciones en TikTok.

El registro generó además diversas reacciones entre los usuarios. “Qué es eso, CONFIANZA, AMISTAD Y AMOR dentro del matrimonio”, “La tierra es de quien la trabaja! aplausos a ese caballero”, “si no me aman asi mejor que no me amen” y “la real confianza”, fueron parte de los comentarios.