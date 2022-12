‘La Suka’ asegura que ella no es hipócrita tras las críticas recibidas por comentarios hechos a ‘De Boca en Boca’

Alejandra Sánchez, conocida en los medios como ‘La Suka’, ha sido atacada recientemente por sus colegas y seguidoras, ya que la tildan de “doble cara” luego de hacer comentarios en apoyo a los presentadores del programa ‘De Boca en Boca.

Lo que critican otras personas de la farándula ecuatoriana, es que ‘La Suka’, anteriormente, cuando el programa de TC Televisión aún estaba al aire, llegó a realizar comentarios ofensivos y crítico a los presentadores en más de una ocasión.

Reinaldo Vásquez, decidió aclarar la situación y le preguntó directamente a Alejandra cuál era su posición antes los comentarios actuales. ‘La Suka’ respondió a las cámaras de ‘Los Hackers de la Farándula’, que su trabajo era comentar y hablar sobre las situaciones que se vayan presentado en el mundo artístico, por eso ella no siente que sea doble cara.

“No ando sufriendo por vida ajena, no ando por ahí pensando que maldad voy a hacer mañana, porque simplemente yo soy así. No me dedicó a pelearme con todo el mundo si no a opinar de la situación que se da en el momento”, sentenció Alejandra.

De la misma forma afirmó que “jamás seré hipócrita. Yo no vivo de las críticas. Si me quieren destruir, que me destruyan”. Además, aprovechó el espacio para pedir respeto por las personas que se quedaron sin empleo, tras la cancelación del programa ‘’De Boca en Boca’.

Por otra parte, Santiago Castro y Leonardo Quezada, ‘Lazito’, opinaron que ‘La Suka’ es una persona falsa y si se ha contradicho en sus palabras. Aseguran que ser parte del medio, no implica hablar un día bien de alguien y al otro no “no es algo ético”.