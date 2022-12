Renier Izquierdo desató polémica y aseguró que los programas utilizan el nombre de Silvana Torres para así “lucrarse”

Silvana Torres, mejor conocida como la ´Veneno´, continúa en el ojo del huracán de los medios y de los programas ecuatorianos, tras su abrupta salida del espacio que fue sacado recientemente del aire ´De Boca en Boca´. Luego de que se diera a conocer el anuncio que dejó a más de uno atónito, han sido muchos los titulares de los que la ´Veneno´ se ha hecho protagonista.

Recientemente, fue su amigo Renier Izquierdo, bailarín del reality ´Soy el Mejor´, quien volvió a sacar a flote a Silvana, luego de aparecer junto con ella en una historia de Instagram, asegurando que era uno de los rostros más “virales” y que los programas de entretenimiento utilizaban su nombre solo para lucrarse y ganar más “rating”.

“Silvana la más viral, como se lucran de la Veneno para tener rating, no puedo creerlo amiga”, dijo el cubano en tono jocoso, al tiempo que aseguró que su participación en pantalla es algo que ya hace falta: “El veneno, extrañamos ese veneno ¿Cuánto veneno se estará guardando la veneno?”, agregó en modo de interrogante Renier, pregunta que el ex rostro de ´De Boca en Boca´ no dudó en contestar: “Mucho amigo, mucho. Se vienen sorpresas”, aseguró Silvana.

Hasta el momento, esto sería lo más cercano a un pronunciamiento realizado por Silvana Torres, pues desde la salida de cámaras del programa, ninguno de los ´dueños del negocio´ se ha pronunciado sobre el por qué, como se sienten, o cuales son sus proyectos futuros, son muchos los rumores que han surgido de reubicación dentro del canal de cerro, pero ninguno ha sido confirmado de manera oficial.

La más controversial polémica que podría decirse ha surgido en torno a la ´Veneno´ Torres, responde a una parodia realizada por la actriz Claudia Camposano en el matinal de ´En Contacto´, donde imitó a Silvana y se llevó la descalificación del público.