¿Piensan en un segundo hijo pronto? Esto dicen Greeicy y Mike Bahía sobre darle un hermanito a Kai

Greeicy Rendón y Mike Bahía no son solo una sensación musical, también amorosa. Muchos de sus seguidores admiran a la pareja y el amor que profesan en sus redes sociales. Desde que son padres, han estado en el ojo del huracán por no mostrar la cara de su hijo Kai, pero eso no evita que ya piensen en tener otro bebé.

Durante su gira por Latinoamérica, con ‘Amantes tour’, la pareja ha concedido varias entrevistas, una de ellas en Colombia donde la pareja no dudó en mencionar que les gustaría que Kai, tuviera una compañía a futuro.

Greeicy Rendón no lo pensó dos veces y aseguró a los medios que quieren una hija. Estas palabras irían también de la mano de las declaraciones que dio Bahía en el pasado, donde puntualizó que le encantaría ser papá por segunda vez, pero de una niña que llamarían Arena.

“¿Viene Arena?, yo preferiría que pudiera llegar en algún momento de la vida, que no es una cosa que tiene que fluir, pero nos parecería muy lindo que Kai tuviera una parcerita, su compañerita de juegos, de vida, de fiestas, de todo”, dijo Greeicy, según reseña también la revista Vea.

Mientras que, Mike fue claro en que esto no es algo que estén planeando a todo momento, ya que su “mundo es de aventuras inesperadas”. Sin embargo, sí manifestó que no descarta la posibilidad de que su familia crezca más y se construya una nueva etapa en su realidad.