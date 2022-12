El diario de la princesa 3: Julie Andrews revela qué pasará con ella en la nueva cinta

La hora de volver al reino de Genovia está cerca y es que según The Hollywood Reporter la tercer entrega de The Princess Diaries (El diario de la princesa) está oficialmente en proceso gracias a Disney.

Los fans están esperando con ansias ver todo lo que ha hecho Mia Thermopolis en sus años como monarca. Sin embargo, aún quedan muchas dudas de si Anne Hathaway y Julie Andrews regresarán.

En 2016, Garry Marshall, el director de la primera película y de la continuación The Princess Diaries 2: Royal Engagement, dejó más que abierta la posibilidad de una tercera película, sin embargo los planes se archivaron temporalmente tras su muerte ese mismo año.

Ahora se ha dicho que Aadrita Mukerji estaría a cargo del nuevo guión, retomando lo que Marshall dejó inconcluso.

La conversación se volvió a abrir en 2019, cuando Hathaway confirmó que sí existía un guión para una tercera entrega y que estaba dispuesta a hacerlo realidad.

“Quiero hacerlo, Julie [Andrews] quiere hacerlo, Debra Martin Chase, nuestra productora, quiere hacerlo”, dijo. “Todos realmente queremos que suceda, es solo que no queremos hacerlo a menos que sea perfecto, porque nos encanta tanto como a ustedes”.

Hasta ahora, según The Hollywood Reporter, Anne Hathaway aún no ha firmado un acuerdo para regresar a la franquicia. ¿Y Julie Andrews?

La actriz dijo en 2020 que apoyaría una nueva entrega pero en junio de este año, compartió que “ya es demasiado tarde” para hacerla.

“Sí, probablemente no sea posible en este momento”, reveló Andrews, de 87 años a Access Hollywood. “Es cuántos años han pasado, soy mucho mayor y Anne, la princesa, ahora la reina, es mucho más vieja y no estoy segura de si flotaría o correría”.

Pero si bien una reunión en pantalla entre la reina Clarisse y la reina Mia puede estar en juego, Julie aseguró que haría algo con Anne Hathaway porque “ella es una gran amiga”.

La estrella ganadora del Oscar por Mary Poppins y The Sound of Music cumplió 87 años en octubre y recientemente publicó The First Notes: The Sotry of Do, Re, Mi, una colección de poesía junto a su hija Emma.