Carlos José Matamoros criticó trabajo con que Alejandra Jaramillo ganó la inmunidad: “No va con un programa de farándula”

Alejandra Jaramillo, vuelve a estar en boca de sus colegas, esta vez ´La Caramelo´ fue tema de debate del presentador de televisión Carlos José Matamoros, quien en un espacio de ´Agárrate´ decidió dar su opinión sobre el reciente trabajo presentado por Alejandra en el programa estadounidense ´Siéntese quien pueda´.

El ´Paparazzi´ reconoció la buena reportería hecha por su compatriota en el filme puesto en escena por ´La Caramelo´, más sin embargo, criticó la temática elegida, pues en sus palabras no es un algo que vaya de la mano con el entretenimiento ni esté en la corriente que se maneja en el medio de la farándula.

“Voy a escoger bien mis palabras para que después no se me empiecen a columpiar en redes sociales. Súper lindo el reportaje para un programa mañanero, no para un programa de farándula”, sentenció Matamoros, quien ya en anteriores ocasiones ha señalado de manera negativa varios aspectos de las puestas en escenas de Alejandra.

Uno de los comentarios más fuertes hechos por el ´Paparazzi´ hacia ´La Caramelo´, tuvo lugar cuando estaba en su pleno auge la polémica entre la ecuatoriana y la ex panelista de ´Siéntese quien pueda´, Liliana Rodríguez. Fue en ese momento cuando Carlos José, arremetió en comparativas contra Alejandra y aseguró que esta “tenía un desempeño pobre”.

“El problema es que Alejandra Jaramillo está en televisión internacional y tiene un desempeño pobre. Los productores están acostumbrados a sobreproteger el talento y no le dejan que se equivoque”, expresó en esa ocasión.

Por su parte ´La Caramelo´ nunca ha hecho ninguna pronunciación sobre este tipo de comentarios y continúa airosa en el reality de farándula donde hace más de un mes que no resulta castigada. Sin duda alguna, Alejandra ha demostrado que cuenta con todo el respaldo de la audiencia, quienes tan solo la semana pasada, la salvaron de ser enviada a casa luego de haber sido nominada por sus propios compañeros.