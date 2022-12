Viktor Arauz de nuevo en el ojo del huracán: Lo critican por burlarse del fallecido Miguel Cedeño

Luego de la polémica que generó un video de Viktor Arauz en el estadio de Emelec, nuevamente, el actor de teatro está en el ojo del huracán por burlarse del fallecido Miguel Cedeño en uno de sus shows.

Según el video que se ha difundido en las redes sociales, Arauz hace un comentario sobre la muerte de ‘La Cerecita’ que no fue bien recibido por sus seguidores y personas del medio. Ante los comentarios y críticas que se han generado luego de viralizarse el video tomado por una de las personas del público, Leonardo Quezada, conocido como ‘Lazito’, logró entrevistar al actor sobre lo ocurrido.

“No pasa nada, fue solo un chiste”, dijo Viktor Arauz a las cámaras de ‘Los Hackers de la Farándula’. De igual forma, mencionó que él está en “paz y amor con todos. Vivan felices, a todos los quiero por igual”.

Sin embargo, los seguidores del actor ecuatoriano se encuentran divididos y piensan que Viktor no debió utilizar ese tipo de situaciones para generar contenido cómico. Dora West, fue una de las que se pronunció ante lo ocurrido y dijo “creo que todo tiene límites y siento que hay situaciones que no son para generar chistes o que al menos a mí, no me causan humor”.

¿Qué fue lo que ocurrió con el Emelec?

Víctor Arauz, actor ecuatoriano, se volvió tendencia el pasado 18 de noviembre, por un video en el George Capwell que no fue del agrado de los hinchas, ni la directiva de Emelec. En el clip, Arauz ingresa al estadio y finge irse para un lado.

El malestar llegó al punto de pedir que se elimine el video. Por su arte, Juan Carlos Monteverde, director y productor de ‘La Agencia’, productora creadora de contenidos, explicó que solicitaron un permiso para grabar material en el estadio, pero que el video de Arauz fue contenido del actor. Además, enviaron un comunicado pidiendo disculpas a Emelec, y Víctor fue separado de la producción.