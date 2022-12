“La gente juzga, es cruel”: Mafer Vargas pide que paren con las especulaciones tras el asesinato de su amiga Dulce Narcisa

Tras el asesinato de la modelo e influencer ‘Dulce Narcisa’ en Guayaquil, en redes sociales lo usuarios empezaron con comentarios llenos de especulaciones. A l que Mafer Vargas compartió una contundente respuesta y entre lágrimas pidió que paren.

“En realidad me siento muy mal porque la gente no piensa, la gente juzga, es cruel. La verdad que la gente que no conoce a Dulce no tiene por qué opinar, era una chica muy buena. Me da tanto coraje leer esos comentarios. Osea justifican la delincuencia lo que le pasó y no debe ser así porque ella no tenía enemigos”, expresó mientras lloraba en una transmisión en vivo.

Dulce Narcisa y Mafer Vargas

También pidió respeto para su familia y su hijo. “Dejen de hablar y desinformar”, acotó Vargas. Además aclaró que ella no vio el asesinato de su amiga. Estaban entrenando juntas y Mafer Vargas creyó que se había chocado.

“Se ha dicho que yo estaba con ella, no estaba. Yo estaba entrenando con ella. Ella se fue primero, cuando yo llegué había pensado que se chocó y corrí. Le habían disparado”, sin aguantar un desesperado llanto al recordar aquella escena.

“Entonces, por favor, dejen de hablar tonteras. Lo que me da coraje es ver tantos comentarios que ya no voy a responder, con esto creo que basta”.