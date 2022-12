Jueces de MasterChef Ecuador decepcionados ante la autoexpulsión de Katherin

La decisión que tomó Katherin, una de las participantes de MasterChef Ecuador, dejó sorprendidos a todos los cocineros aficionados y, en especial, a los jueces del programa culinario. La conductora Erika Vélez también mostró su desacuerdo ante la sorpresiva decisión de ‘azulita’ como le decían sus compañeros, pero la cocinera decidió no retractarse.

Jorge Rausch, fue uno de los que mencionó sentirse decepcionado ante la decisión de Katherin y, expresó que muchas son las personas que habrían querido portar un mandil blanco.

“A mí lo que me da lástima es que, alguien que no tiene las ganas, la energía, el interés, el deseo de estar acá, le haya quitado el puesto a otra persona. Eso es lo que me dolió a mí”, fueron las palabras de Rausch, tras la culminación del episodio.