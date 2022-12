En Contacto y la ola de críticas que ha despertado la parodia que hace alusión a la ´Veneno´ Torres

Tildados por el común mediático de estar como se dice popularmente “Con Dios y con el Diablo”, el matinal de ´En Contacto´ el cual hace parte del canal del cerro, ha sido duramente criticado y son cada vez más los comentarios que aumentan en número y personajes, tras haber sido escenario de una polémica escena, donde ´Silvina Towers´ estuvo como invitada.

La parodia que tuvo lugar hace tan solo algunos días, ha sido objeto de múltiples debates, pues varias personalidades del medio se han pronunciado repudiando y sentenciando lo que de acuerdo con sus palabras, representa una burla de mal gusto, para alguien que como ya se conoce de primera mano perdió su trabajo, en un abrupto cierre que dejó atónito a más de uno.

Aunque las imágenes no hacen un nombramiento directo, el mismo no fue necesario para identificar la persona a la que se quiere hacer alusión, Silvana la ´Veneno´ Torres.

Pronunciaciones en contra

Para comenzar, Marlon Acosta, productor del extinto programa de ´De Boca en Boca´ fue uno de los rostros que no se guardó nada y fue bastante tajante a la hora de pronunciarse y se dirigió a la yugular de ´En Contacto´, criticando el hecho de que un día abordasen un tema de gestión social y ayuda, cuando al siguiente según escribió “se burlan de la gente”.

“Lo bueno que es un programa que sus bases están cementadas en el amor a Dios y no perjudicar al prójimo, pero la culpa no es de los presentadores, ellos solo siguen directrices, hoy se burlan de la gente y mañana los hacen llorar”, escribió.

Asimismo, otra de las que repudió la actuación de ´Silvina Towers´ fue Alejandra Sánchez ‘La Suka’, quien aseguró sentir “rabia e impotencia”, porque aunque reconoció la labor de la productora y también del programa, lamentó la actitud detrás de este tipo de escenas.

“Que pena que sean personas que se dan golpes en el pecho, que van a la iglesia todos los domingos y que vengan y hagan este tipo de situaciones, ridiculizando a una persona, burlándose de una persona”, dijo.

A esta tormenta de rechazo, se le unió también la voz del ´Paparazzi´ Carlos José Matamoros, quien aprovechó un espacio de ´Agárrate´ para dejar de manifiesto que no se puede estar en ambos lados de la vida.

“Como pueden burlarse primero porque sacaran de Boca en Boca del aire y ahora después pobrecito, Dios mío. O eres bueno, o eres mala gente, una de las dos, no puedes ser cuando me dé la gana buena gente y cuando no, no”, sentenció, al tiempo que acusó a ´En Contacto´ de tener “un doble discurso”.