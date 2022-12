“Deja la soberbia”, Georgina Rodríguez envía polémico mensaje a Cristiano y la llaman “venenosa”

Georgina Rodríguez es de las mujeres más envidiadas en el mundo, pues es la novia de Cristiano Ronaldo, y la madre de sus hijos.

La modelo ha destacado con su talento y belleza, y se robó el corazón del futbolista portugués, con quien ha formado una hermosa familia, y es su mayor apoyo.

La famosa constantemente le muestra su amor al futbolista, especialmente en estos últimos días durante el Mundial de Qatar 2022.

Este martes la selección de Portugal jugó, y Georgina fue al estadio con sus hijos para apoyar a su novio, pero el jugador no formó parte de los jugadores titulares, sino que era suplente y estuvo en la banca.

Fernando Manuel Costa Santos, el director técnico de Portugal tomó la decisión de dejar a Cristiano como suplente en un juego muy importante de la selección por una actitud del futbolista.

Esto molestó no solo al futbolista, sino a sus fans, y a la propia Georgina, quien envió un polémico mensaje tras finalizar el juego, por el que fue criticada.

Luego de terminar el partido de Portugal contra Suiza, donde Cristiano no fue titular, pero sí tuvo la oportunidad de jugar unos 20 minutos o más, Georgina Rodríguez hizo saber su molestia con un mensaje en redes.

La modelo publicó unas fotos de su estadía en el estadio con sus amigos, y exaltó el trabajo de Cristiano, quien además se robó todos los flashes en el banco, pues los paparazzis estaban tomándole fotos a él y no a los jugadores que cantaban el himno.

“Mientras los 11 jugadores cantaban el himno todos los objetivos puestos en ti. Que pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre. Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando sigáis de la mano y nos hagáis vibrar una noche más ⭐️”, dijo la modelo, causando molestia en redes.

“El Post es tan desacertado como la vestimenta elegida para asistir a un partido de fútbol. La humildad no se debería perder tan rápido”, “Sé más humilde 😉 El país que jugó no se llama Cristiano Ronaldo, sino Portugal, deja de echar veneno”, “que falta de humildad tienes ante el equipo de un país”, “deja la soberbia que no lo ayudas”, fueron algunas de las reacciones en redes.

