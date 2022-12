Claudia Camposano pone la cara y habla de la parodia hecha a Silvana Torres: “Ella me dio permiso para caracterizarla”

Al frente, con la mirada en alto y sin nada que lamentar, así apareció en una grabación, Claudia Camposano, la actriz que por unas horas se metió en la piel de ´Silvina Towers´ como parte de una parodia que tuvo lugar en el matinal del programa de ´En Contacto´, allí la ecuatoriana hizo alusión a una de las ex presentadoras más nombradas del momento, Silvana la ´Veneno´ Torres.

Sin embargo, la representación que tanto para la artista como para la producción del mencionado espacio del cerro, no se trató más que de una simple caracterización para otro personaje, este si tuvo una repercusión de manera distinta para la audiencia.

La escena de ´Silvina´ se volvió toda una polémica en redes sociales, donde no solo el público se volcó en contra del espacio de Ecuavisa, sino también varias personalidades del medio del entretenimiento también se pronunciaron en rechazo de lo que consideran fue “una burla”.

En respuesta a la demanda de señalamientos y reproches que ha recibido, la actriz Claudia Camposano decidió pronunciarse y dar su versión de lo que para ella fue solo su trabajo, asimismo, Camposano también detalló que la parodia se dio bajo términos consensuados, pues aseguró que la ´Veneno´ le otorgó su permiso.

“Para aclarar ciertas cositas que pasaron hoy en el programa en En Contacto, donde tuve la oportunidad de parodiar a mi amiga Silvana Torres. Y ¿Por qué le digo amiga? Porque es mi amiga y tanto así que yo el día de ayer conversé con ella y tuve su venia, su permiso para poder caracterizarla, con todo respeto siempre, es mi trabajo, hacer parodias, no me burlo de ninguna situación porque yo también pasé por algo similar, pero como artistas siempre tenemos que generar porque esto llama la atención de ustedes como lo causamos en ese momento”, dijo inicialmente la artista.

De igual forma, también dedicó unas palabras para todas aquellas personas que señalaron de manera directa su actuación, yendo a un terreno más personal “Para quienes dicen que me les he caído del pedestal y todo eso, primero no soy ninguna planta ni ninguna santa para que me tengan sobre el (...) A los que se vieron afectados, a tomar una agüita de valeriana para tranquilizar esos nervios”.