¿Carolina Jaume con los mismos gustos que Marian Sabaté? “Somos ñañas” dijo la presentadora

Carolina Jaume reveló a ‘Los Hackers de la Farándula’ que en su juventud estuvo de novia con Andrés Pellacini y Xavier Pimentel, ambos habían sido pareja de Marian Sabaté antes de estar con ella.

Entre risas, la ex presentadora de Ecuavisa dijo que, si era cierto que había sido novia de ambos hombres, pero que en ese tiempo era muy joven.

Mientras que, sobre su relación con Xavier Pimentel dijo que Marian fue pareja de él cuando compartían pantalla en el programa ‘media naranja’, “yo me casé mil años después con él, entonces no hubo problema”.

View this post on Instagram

La presentadora de televisión también mencionó sus amoríos con Douglas Bastidas y el ‘Rayo’ Vizcarra. Reinaldo Vázquez, uno de los panelistas de ‘Los Hackers de la farándula’ decidió investigar y preguntarle si con esas ex parejas mantiene una buena relación.

“Creo que quien debe perdonarme es él (Douglas Bastidas) a mí, hicimos las pases, sobre todo con su novia. En su momento cuando yo estaba casada sacó un libro y contó parte de nuestra intimidad como pareja lo cual me asustó mucho y a mi ex esposo no le hizo mucha gracia, me amenazó y se fue en contra de él. Pero ya es un asunto resuelto entre los dos”, expresó Jaume.