”Me fui y me vine en primera clase”: ‘La Liendra’ reveló cuánto gastó para ir al Mundial de Qatar

Influencers y youtubers no se perdieron la cita mundialista en Qatar. Fueron a partidos importantes, se quedaron en hoteles lujosos y otras actividades. Uno de ellos fue Mauricio Gómez, más conocido en el mundo de las redes sociales como ‘La Liendra’. De las tantas preguntas que le han hecho es cuánto ha gastado para poder disfrutar del viaje.

Él mismo contó que estuvo en Qatar por quince días, más o menos desde que se inició el Mundial, el 20 de noviembre, cuando Ecuador le ganó dos goles por cero a la selección local. Mauricio no viajó solo, lo hizo con un amigo español con el que se le vio la mayoría del tiempo por territorio árabe.

¿Cuánto gastó?

Gómez ya se encuentra en Colombia y aprovechó para hablar sobre el viaje con sus más de 6 millones de seguidores en Instagram mediante la cajita de preguntas.

Durante la actividad, un usuario le preguntó: “¿Cuánto dinero cuesta ir a un mundial?”, a lo que el influencer respondió sobre su experiencia vivida en Qatar y de acuerdo a sus posibilidades económicas.

“Estuve 15 días en Qatar, en la ciudad de Doha. Me fui y me vine en primera clase, estuve en tres partidos de Portugal y en dos de Messi o sea que entré a cinco. Con todo esto que les conté, me gasté un total de 20 mil dólares”. — La Liendra

“De ahora en adelante (fases finales) las entradas a los partidos van a ser más caras porque suben los precios cada vez que se acerca la final (...) En realidad me gasté ese dinero es porque el dólar está muy caro. En si Qatar no es caro. Entre vuelo y hoteles se me fueron 20 mil dólares”, concluyó.

Lo más costoso fue el cambio de divisa debido a la devaluación del peso frente al dólar, lo que incrementó el valor.

Gómez dijo que no volvería a Catar porque le parecaburrido, aunque lo dudaría.