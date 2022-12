Lo hizo de nuevo: Canelo Álvarez pagará cirugía de bebé prematuro

El pugilista mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez, dejó la polémica con Lionel Messi de lado y apareció en redes sociales para ayudar a una familia que lo buscó en Twitter.

Y es que, el tapatío cubrirá los gastos de operación de un bebé recién nacido, quien necesita someterse a una cirugía para no perder la vista.

“Canelo” se vuelve a disfrazar de “Ángel de la Guarda”

Una cuenta en Twitter, llamada “Por ti y Contigo”, la cual pertenece a una asociación, fue la encargada de difundir la historia del pequeño.

“Buenas tardes. Les presentamos a Dante, un bebé prematuro que necesita urgente una cirugía de retinopatía. La doctora @retinamexico apoyó nuevamente a operarlo sin cobrar sus honorarios, sin embargo hay que pagar los costos del hospital e insumos”, se leyó en el mensaje.

El presidente de la asociación le envió un mensaje a “Canelo”, a quien le pidió su colaboración para colaborar con los gastos del bebé.

Me puede pasar su número por favor ? https://t.co/N3dSYJToDu — Canelo Alvarez (@Canelo) December 6, 2022

La respuesta del mexicano fue inmediata y pidió los números de teléfonos de los papás, para poder platicar directo con ellos.

“Necesito un número de teléfono de los papás, para preguntarles cuánto es lo que necesitan, no por nada, pero no me gusta depositar en cuentas, uno nunca sabe. ¡Muchas gracias!”, redactó el púgil en su cuenta de Twitter.

Esta no es la primera vez que Álvarez ayuda a un niño, pues en el pasado se ha convertido en “El Ángel de la Guardia” de varios, al donar grandes cantidades monetarias.

El mexicano aún no tiene fecha para su próxima pelea

Recordemos que el peleador azteca, de momento, está recuperándose de una operación en la mano izquierda.

El tapatío indicó que volverá al cuadrilátero en mayo de 2023, aunque no tiene definido el rival al que enfrentará, pese a que su interés es medirse de nueva cuenta ante el ruso Dmitry Bivol.

“Mis cicatrices ya cerraron, estoy haciendo mi terapia muy bien, entonces creo que no me va a detener tanto, mis peleas siempre las hago en mayo o septiembre. Yo creo que voy a estar listo para mayo otra vez”, comentó.