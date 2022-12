Anuel envió mensaje tras cancelar a última hora concierto en Quito: “El avión en que casi morimos no ha podido ser arreglado”

Más de un fanático del cantante Anuel AA, se marchó desilusionado a su casa, este lunes 5 de diciembre, tras haber asistido al parque Bicentenario, en Quito, con la esperanza de corear a todo pulmón las canciones del intérprete de ´Mercedes Tintia´, sin embargo, la cita no se dio.

El concierto que se auspició y que convocó una multitudinaria audiencia, se vio empañado por la decepción, el rapero nunca llegó. Fue luego de pasadas varias horas de asistencia y de espera, que la noticia de que el puertorriqueño no llegaría, se reveló.

Asimismo, tras la ola de reacciones de sus fanáticos, quienes hicieron tendencia el nombre del cantante en Twitter, este se pronunció por medio de su Instagram, disculpándose, al tiempo que argumentó a su audiencia, cuál habría sido el verdadero motivo que le impidió llegar a suelo quiteño.

Hace pocos minutos el municipio decidió por "motivos de seguridad" suspender el concierto del reguetonero Anuel en el parque Bicentenario a donde acudieron miles de personas q salieron indignadas.

Es caos es notable en estos momentos en los exteriores. pic.twitter.com/kEUN8jpvNl — Paul Coello (@Paulcoellosegar) December 6, 2022

De acuerdo a lo que explicó el artista, por medio de una historia, la falta tuvo lugar debido a un desperfecto mecánico correspondiente al mismo avión, que ya lo habría puesto en peligro días atrás, tanto a él, como a su esposa Yailin.

Captura de Instagram de la historia de Anuel AA

“Lamentablemente pa mis fanáticos y pa mí, el avión que puso nuestras vidas en riesgo, en el que casi nos morimos, no han podido supuestamente arreglarlo a tiempo, ni conseguir otra opción de avión, pa poder irme de México y llegar a Ecuador”, recogen las primeras líneas del texto compartido por el boricua.

Sin embargo, aunque el cantante no puedo llegar para este lunes 5, el mismo aseguró que el concierto seguía en pie y que solo sería movido para este martes 6. “Se los juro por mi vida entera que la culpa no fue mía y no fue por ninguna irresponsabilidad mía ni de mi equipo de trabajo”, destacó Anuel, al tiempo que subrayó “MAÑANA LOS VEO QUITO ECUADOR”.

De igual forma, otra de las autoridades que se pronunció en relación a la cancelación del evento, fue la Secretaría de Cultura del municipio de Quito, quien expresó en su comunicado las mismas razones que la voz de ´La llevo al cielo´.