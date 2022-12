Maestra renuncia a su trabajo, luego de que sus alumnos la vieran en OnlyFans

Es una realidad que cada vez más personas toman la decisión de emprender en OnlyFans.

No es para menos, pues encuentran en la plataforma para adultos una opción para obtener ingresos extras o un nuevo trabajo.

Y es que el sitio de origen británico otorga 80 por ciento de las suscripciones a sus creadores de contendido, mientras que sólo se queda con 20 por ciento.

Por esa razón, no sólo influencers, celebridades y deportistas se unen a OnlyFans; también algunos profesionistas lo ven como una buena oportunidad para llevar más recursos a su casa.

Maestra renuncia a su trabajo, tras ser descubierta en OnlyFans por sus alumnos

Tal es el caso de una maestra de Escocia, que tuvo que renunciar a su trabajo en las aulas, luego de que sus alumnos encontraran su perfil en la aplicación.

Kirsty Buchan, la maestra que tuvo que renunciar a las aulas por su OnlyFans.

Se trata de Kirsty Buchan, una profesora que impartía la materia de Física en el Bannerman High School, hasta que sus estudiantes entraran a su cuenta de OnlyFans.

Trabaja en OnlyFans para tratamiento de su hijo

Ella mencionó que estar en el sitio inglés es su segundo trabajo, ya que utiliza ese dinero para los gastos de su hijo enfermo.

Además, Buchan se defendió al asegurar que sube contenido a la página, fuera de su horario laboral como maestra.

La joven, de 33 años, reveló que su descendiente tiene 11 años, y se encuentra a la espera de una operación, ya que padece un grave problema estomacal.

Debido a los gastos que tiene que hacer en su hijo, además de otras responsabilidades como los pagos de la hipoteca y los servicios de su casa, optó por abrir OnlyFans.

“Algunas personas dicen que debo estar loca para pasar de ser profesora de física a vender fotos de desnudos en línea.

“Pero me quedó claro que lo loco era quedarme en ese trabajo durante seis años, bajo la tensión que enfrentaba todos los días. Me quedaba despierta hasta la una de la mañana, haciendo un trabajo laboral adicional no remunerado”, dijo la maestra.

Por último, culpó a los padres de los menores, ya que no les ponen atención ni los vigilan para que puedan accesar a sitios para adultos, como OnlyFans.