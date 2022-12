El influencer que pasó de dar charlas motivacionales a estar condenado a 50 años

¿Hasta dónde puede llegar la codicia del ser humano? La fama y el dinero son tal vez unas de las cosas más deseadas por muchas personas en el planeta tierra, o por lo menos así podría haberlo pensado Germán Abraham Loera Acosta, un joven mexicano que siempre quiso ir más allá.

Ser reconocidos y poder vivir de ello parece algo cada vez más fácil en una época colmada de influenciadores, tiktokers y youtubers, quienes muchas veces se mantienen solamente de la creación de contenidos en Internet.

Sin embargo, esto no siempre es tan rentable o da los ingresos esperados. Es por ello que estos creadores de contenido buscan otras alternativas que les permitan tener una mejor calidad de vida. No obstante, esto no significa que siempre lo hagan de la mejor manera. Seguir el camino equivocado no es tan difícil y eso parece ser lo que le pasó a Loera, quien había alcanzado la fama gracias a sus consejos de motivación personal.

Con frases como “las ideas innovadoras son lo que rompen lo establecido” o “así es como puedes mejorar tu vida”, este joven buscó motivar a sus seguidores a tomar nuevos retos y cambiar su estilo de vida. Consejo que, por supuesto, él también debía seguir.Así fue como un día cualquiera, en el año 2018, decidió perseguir sus sueños y volverse millonario a punta de bitcoins. Pero claro, esto podría parecer muy difícil y complicado, así que optó por secuestrar a una mujer mexicana y pedir a cambio una cantidad importante de dinero.Esta es la historia de un youtuber motivacional, quien terminó siendo la cabeza de un grupo delincuencial en México.

El coach motivacional más joven del Internet

En 2018, Germán Loera se describió en sus redes sociales como un escritor, empresario tecnológico y director del emprendimiento ‘InnLab México’, una empresa “innovadora y generadora de grandes proyectos artísticos y comerciales”, según su cuenta oficial de Twitter.

No obstante, para ese momento su cantidad de seguidores seguía siendo baja a pesar de sus logros y palabras. Pero esto cambió radicalmente, cuando en el 2018 se conoció el crimen que cometió y por el cual, había pedido criptomonedas.

Actualmente, su canal de YouTube cuenta con más de 5 mil seguidores y sus videos tienen más de 100 mil vistas, a pesar de que no tiene ningún video reciente. De hecho, el último data del 5 de julio del 2017 y trata sobre la conferencia que dio en Ecatepec, México.