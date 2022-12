El “Chino” Moreira está perdidamente enamorado y esta es la afortunada

Luego de una ruptura amorosa, Leonardo Moreira confirmó estar saliendo con una nueva persona que lo tiene completamente loco. El actor tuvo anteriormente una relación de 4 años e incluso llegó a pedirle la mano a su ex pareja, la actriz Katty Garcia.

Después de creer que las puertas del amor se habrían cerrado por completo, el “Chino” confirma que se quiere dar una nueva oportunidad de amar y ser amado. Maria José Dass es el nombre de la chica que ha robado el corazón del actor.

“Que me haga reír de nuevo es algo bonito. Que me haga creer que sigo siendo romántico (...) Esas cositas que me nacen de nuevo, son las que hacen enamorarme de la persona con la que estoy ahorita”.

— "El Chino" Moreira