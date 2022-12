Rafael Cuesta rompió el silencio: “Debe existir equilibrio de sintonía y ganancia, eso no lo tenía De Boca en Boca”

El puzzle comienza a tomar forma, la salida del aire del programa de farándula ´De Boca en Boca´ a la que nadie encontraba pies ni cabezas, tiene todo un trasfondo de estudios, e indicadores de negocios detrás.

Tal como parece, los números habrían jugado en contra para los populares ´dueños del negocio´, pues de acuerdo con el gerente general de TC Televisión, Rafael Cuesta, quien dio una entrevista explicando el por qué no seguir con un espacio que ya llevaba más de 7 años transmitiendo, la producción intentó en más de una ocasión encontrar un “equilibrio”, algo que no los obligase a cerrar puertas, pero desafortunadamente, no lo consiguió.

En un video publicado por Santiago Castro, por medio de su cuenta en Instagram, se puede ver a Rafael Cuesta, dentro de un auto, siendo abordado por Reinaldo Vásquez uno de ´Los Hackers de la farándula´ quien le pregunta por el ya extinto espacio de televisión.

“En televisión los programas se sostienen ya sea por su ganancia o por su rating, pero tu no puedes sostener la vida de un programa que gane dinero, pero que no tenga rating, porque te perjudica el resto de la programación y asimismo no puedes tener toda la vida un programa que tenga mucho rating, pero que no tenga ganancias, tiene que haber un equilibrio entre sintonía y ganancia, ese equilibrio no de daba con De Boca en Boca y por más que quisimos buscarlo, no lo pudimos encontrar, lamentablemente tuvimos que tomar esa decisión”, dijo Cuesta.

La polémica por el cierre continúa, a menos de una semana del anuncio, existe toda una audiencia al pendiente que quiere saber que va a pasar con sus presentadores, pues hasta el momento solo uno de ellos se ha pronunciado Marlon Acosta, quien dio unas palabras a través de su Instagram.