Poncho Quintero se solidarizó por cierre de De Boca en Boca: “Son 6 familias que se quedan sin un sustento”

El programa que dijo adiós de forma inesperada no podía salir del aire sin generar la polémica por la que siempre estuvo enmarcado, ´De Boca en Boca´ ha demostrado que así como tuvo, o tiene sus críticos, también formó fanáticos y podría decirse que hasta familia, una que todavía los respalda tras más de 7 años de trayectoria televisiva.

Luego de darse a conocer la noticia del vuelo de la parrilla de los ´dueños del negocio´ han sido múltiples las personalidades que se han pronunciado en apoyo y señalamientos, no solo para el programa, sino también para sus presentadores. Una de las voces que se une al team de solidaridad para con los artistas, es el presentador Poncho Quintero, panelista de ´Los Hackers de la farándula´, quien se tomó un espacio para desear buenas energías y lamentó que el programa que según explicó fundó, ya no haga parte de las pantallas ecuatorianas.

“Señores esto no es personal, esto es muy profesional y no me alegra para nada lo que acaba de pasar con ex compañeros de trabajo, porque yo fundé ese programa hace 8 años, hice parte de un gran equipo que llegó a tener muy buenas cifras, que eran excelentes personas, en esos momentos viví gracias a esa casa televisiva, grandes, grandes alegrías, no me alegra porque son 6 familias que se quedan sin un sustento, sin trabajo”, dijo el señor M, como también es conocido en el ruedo del espectáculo.

De igual forma agregó que no comparte el gusto, o al menos no goza de ver la situación por la que atraviesan sus antiguos compañeros. “No es mi estilo, ni el estilo de este programa, burlarse o mofarse de las desgracias ajenas, estamos, por lo menos yo personalmente como caballero y buen periodista que soy, mis más buenas energías para cada uno de mis ex compañeros de De Boca en Boca, ya que están fuera del aire”.