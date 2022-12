El corazón de Billie Eilish por fin ya tiene dueño, conoce quién es el rapero 10 años mayor que ella

Billie Eilish de 20 años en una reciente entrevista con Vanity Fair confirmó su relación con el vocalista y líder de la banda The Neighbourhood. Jesse James Rutherford de 31 años.

La cantante estadounidense siempre ha dicho que su vida amorosa es personal, sus relaciones pasadas las ha mantenido en secreto y nunca se ha dejado fotografiar, le gusta mantener sus noviazgos en privado.

A pesar de que habían muchos rumores sobre el romance, ya que se le vio de una manera muy comprometedora con Jesse. Muchos fanáticos interpretaron que sería una simple colaboración musical.

“He tenido relaciones y las he mantenido en privado. Incluso con la poca cantidad que he dejado ver al mundo, me arrepiento. Pienso en que la gente que ha hecho públicas sus relaciones y luego rompe con ellas genera la inquietud por saber cómo están”.

— Billie Eilish