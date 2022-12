El acuerdo sobre el pago mensual que Kanye West deberá pasarle a Kim Kardashian

La modelo Kim Kardashian y el rapero Kanye West habían llegado a un acuerdo sobre su divorcio desde el 2021 pero tenían aún cosas pendientes sin resolver, sin embargo el pasado martes se reveló la suma exacta que tendría que pasarle West mensualmente.

La ex pareja estaba preocupada por cómo llevarían el tema del divorcio con sus pequeños niños, pues, no querían que la ausencia de alguno de los dos llegase a afectar emocionalmente a sus cuatro herederos.

La suma acordada por el juez fue de USD 200 mil al mes en manutención a sus hijos; en este caso, son cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm.

En el acuerdo también se comentó que la ex pareja, por igual, deberá responsabilizarse por: educación privada, salud, terapias, actividades religiosas, guardaespaldas, entre otros gastos extras que tengan que ver solo con sus hijos.

¿Existirá contacto entre Kim y Kanye?

A pesar de que su separación se empezó a rumorar desde el 2020, no fue hasta el 2021 que la pareja confirmó que su relación ya no daba para más pues ya no tenía solución alguna, dándolo por finalizado.

Al final el acuerdo de ambos fue que tendrán diálogo cuando sea especifico y que las decisiones de sus hijos serán mutuas teniendo una custodia compartida.

Los niños no podrán alejarse más de 100 kilómetros de la casa en Hidden Hills, al igual, tendrán acceso a verse en cumpleaños, graduaciones, celebraciones hasta cumplir los 19 años, entre otros.