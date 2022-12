“Te prefiero de lejos”: Carolina Jaume nunca sería amiga de la actual pareja de Allan Zenck

La ex presentadora de Ecuavisa, Carolina Jaume, expresó que nunca sería amiga de Gabriela Guerrero, la actual pareja de Allan Zenck. Santiago Castro, entrevistó a Carolina para ‘Los Hackers de la Farándula’ y decidió preguntarle sobre su relación con ‘Gaby’, debido a que con la pareja de Xavier Pimentel si tiene una buena amistad.

Carolina, ha mencionado que con la actual esposa de Pimentel tiene una amistad “ella es mi amiga” ha dejado claro. Además, asegura que Marianella la ayuda con la crianza de Rafaela, la hija que tuvo con Xavier.

“La esposa de Xavier es mi amiga. Más bien la esposa de Xavier es la que me da consejos de amor, de cómo estás Caro, me ayuda con la crianza de Rafela, es una crianza compartida. Ella es una dama y Javier también es un caballero”, señaló Carolina

También recalcó que ese tipo de relación no lo tendría con Gabriela, “porque en el caso de Marianella, nadie le robo el marido a nadie”, dijo Jaume. Asegura que está dispuesta a perdonar, pero no a aceptar tener una convivencia con la modelo venezolana.

“Lo que pasa es que, con Javier, nadie le quitó el marido a nadie y nadie me ha insultado. En este caso no se dieron las cosas bien. Yo no creo que haya oportunidad de llevarme bien, ni con los años. Yo sé que hay que perdonar, pero ‘te perdono, pero te prefiero de lejos’”, finalizó Carolina.