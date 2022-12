Hijos de Messi se viralizan por haber acertado el marcador en el partido de Argentina vs Polonia

Luego que Argentina venciera a Polonia 2-0 en el estadio 974 y asegure su pase a octavos de final, la familia de Lionel Messi también se robó las miradas sobre todos sus hijos quienes se volvieron virales por pedirle una foto a Paulo Londra ya que fue en el entretiempo y adivinaron el resultado el partido.

Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, alentó a la Selección albiceleste desde la platea y, como no podía ser otra manera, asistió junto a sus hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

Justamente, ellos fueron los protagonistas de una historia que puede ser tomada como un presagio. Al caminar por un pasillo en el entretiempo, se encontraron con el trapero argentino Paulo Londra, con quien se sacaron una foto.

Hijos de Messi se viralizan tras pedirle una foto a un artista argentino (Twitter)

Sin dudarlo, Mateo, Thiago y Ciro Messi quisieron sacarse una foto con el artista de Homerun y para cumplir su sueño el cantante les hizo un pedido muy especial.

Según una allegada del músico, cuando posaban, Paulo les pidió que hicieran con sus manos 2 a 0, anticipando el resultado final del partido. Con esta especie de premonición, dejaron plasmado en la foto el triunfo de Argentina frente al seleccionado polaco.

El éxito de Paulo Londra con su segundo álbum

El artista cordobés no solo es noticia en el Mundial de Qatar, donde forma parte de la gran masa de hinchas argentinos que se acercaron a Medio Oriente para dar su aliento a La Scaloneta. En su caso, en una faceta más profesional, lanzó su segundo álbum llamado Back To The Game.

Luego de su publicación, Londra obtuvo el mayor debut para un álbum argentino en los Estados Unidos ingresando al puesto número 3 del ránking general del país norteamericano.

Mundial Qatar 2022: Paulo Londra celebró con los hijos de Messi el triunfo de Argentina https://t.co/T6OmwfM6MF El cantante posó con Mateo, Ciro y Thiago Messi en el Estadio 974 de Qatar. pic.twitter.com/Ug2dAB5zCp — Funes Hoy (@funeshoy) December 2, 2022

La tapa de su nueva producción discográfica llamó la atención de sus seguidores, donde se observa un fondo blanco y negro, con un león al lado, con una cicatriz en la cara y recién salido de una jaula. Entre los temas más destacados, se encuentran: “Chango”, “Plan A”, “Party en el barrio” (con Duki), “Luces”, “Por deporte”.